Ученые назвали 6 самых распространенных снов и раскрыли их истинное значение

Исследователи выяснили, какие сны чаще всего видят люди, что влияет на их качество и тематику, и почему именно некоторые сновидения запоминаются лучше других.

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Ученые назвали 6 самых распространенных снов - что они означают / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

Какие бывают сны

Что показывают нам наши сны

Как узнать, что означает сон

Ученые выяснили, что чаще всего снится людям и почему именно эти сюжеты запоминаются. Исследователи проанализировали более 2 000 сновидений и выяснили, как тревожность, отношения и день недели влияют на то, что мы видим во сне.

Главред выяснил, что снится чаще всего.

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Какой сон чаще всего видят люди - какие 6 типов снов

Эксперты компании Simba провели своеобразную перепись снов, зафиксировав и проанализировав сны 2 000 взрослых в Великобритании в течение одной недели. О результатах исследования сообщает издание DailyMail.

По данным анализа, что 25% респондентов столкнулись с тревожными снами - их преследовали, они заблудились или опоздали. В то время как 23% наслаждались приятными сновидениями, полными приключений, романтики и ощущения успеха.

Интересно, что женщины чаще мужчин имели стрессовые сны, тогда как мужчины чаще погружались в фантастические или сюрреалистические истории.

Самыми распространенными стали сны о воссоединении с кем-то из прошлого и романтические отношения - их видели по 13% опрошенных. На третьем месте - кошмары о преследовании, потере или ловушке (11%). Еще 6% сообщили о снах, где они падали, не могли двигаться или, наоборот, летали или плавали.

"Сновидения - это способ обработки мозгом эмоций, воспоминаний и стресса. Тот факт, что многим людям снится, что они опаздывают, что их преследуют или что они чувствуют себя в ловушке, свидетельствует о том, что высокий уровень ежедневной тревоги и стресса переносится в сон", - сказала заместитель генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис.

Группа исследователей выяснила, что на содержание сновидений существенно влияет окружающий мир. Так, почти половина опрошенных видели во сне знакомые локации - свой дом или школу, 18% - общественные места, а 11% - природные пейзажи, такие как леса.

В то же время 7% участников мечтали о вымышленных или фантастических локациях, в частности плавучих островах или космических станциях.

Наибольшее влияние на сновидения имели личные отношения - более трети респондентов считают, что их сны основаны на реальных взаимосвязях.

Исследователи также обнаружили интересное явление, которое назвали "всплеском сновидений": больше всего снов приходится на ночь с пятницы на субботу, а чаще всего люди помнят свои сны именно утром в воскресенье.

Специалисты объясняют это более длинным сном в выходные, что способствует более глубоким и длительным фазам сна, а значит более интенсивным и запоминающимся сновидениям. К тому же "воскресная тревога" - волнение перед началом новой недели может усиливать эмоциональную окраску ночных видений.

Также выяснилось, что далеко не все люди помнят свои сновидения: лишь 13% опрошенных вспоминают их почти ежедневно, а треть - почти никогда.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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