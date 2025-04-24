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Дорого, или слишком опасно: почему сейчас не летают на Луну

Анна Косик
24 апреля 2025, 04:01
291
Почему прекратили полеты на Луну объясняется несколькими важными факторами.
Полет на Луну
Почему мы не можем долететь до Луны / Коллаж: Главред, фото: NASA

Вы узнаете:

  • Почему закрыли лунные программы более 50 лет назад
  • Чем опасны полеты на Луну
  • Будут ли люди снова лететь на Луну

Первый полет на Луну совершили еще в 1969 году, а последний - в 1972-м. Прошло более полувека, и ни один человек больше не ступал на поверхность нашего естественного спутника.

Главред узнал, почему с тех пор, когда был последний полет на Луну, никто так и не начинал до недавнего времени лунные программы и чем это объясняется. Об этом пишет Alpha Centauri.

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Полеты на Луну происходили еще во времена Советского Союза. Хотя СССР долгое время лидировал в космической гонке, он опоздал с запуском пилотируемой программы полета на Луну. Запутанное управление, внутренние противоречия и недостаток финансирования поставили крест на лунных амбициях Советского Союза. В 1969 году первая советская ракета Н-1 взорвалась на старте, и программа была свернута.

В то же время США же смогли реализовать программу "Аполлон", но и она оказалась чрезвычайно дорогой и опасной. Миссия "Аполлон-13" едва не завершилась трагедией после взрыва кислородного баллона на борту.

Из этого становится понятно, что полет на Луну - один из самых рискованных шагов в человеческой истории. Огромное расстояние, космическая радиация, метеориты, отсутствие атмосферы и гравитации - все это создает серьезные угрозы. Жизнь астронавтов зависит от безупречной работы всех систем и малейшая ошибка может быть фатальной.

Конечно, недостаточное количество средств также является причиной длительного отсутствия людей на поверхности Луны. Для сравнения, бюджет NASA, ведущего космического агентства, сейчас в несколько раз ниже, чем был во времена Холодной войны. Поэтому понятно, почему бюджет снизился, ведь поддержка "ненужных" космических исследований обществом падает, а угроза мировых конфликтов и ядерной войны остается как никогда высокой.

Несмотря на это, в последние несколько лет вопрос, когда будут полеты на Луну, решился. Новое поколение лунных программ уже стартовало. NASA запустило программу "Артемида", которая имеет целью возвращение людей на Луну. В 2022 году успешно состоялась беспилотная миссия "Артемида-1", а в 2025 году планируется высадка людей в рамках "Артемида-3".

На этот раз астронавты будут лететь на Луну не только чтобы "поставить флаг", но и для исследований, испытаний новых технологий и подготовки к полетам на Марс.

Луна - это как Антарктида: когда-то неизведанная и опасная, но очень перспективная для науки. Сегодня ее активно исследуют с помощью беспилотников, но пилотируемые миссии откроют еще больше возможностей: от добычи ресурсов до создания базы для полетов на Марс.

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Что такое Alpha Centauri?

Alpha Centauri - двуязычный (русско- и украиноязычный) научно-популярный проект, сайт (портал) и ютуб-канал, который посвящен популяризации космонавтики, астрономии и исследованию космоса в целом. Этот проект был основан в 2013 году Дмитрием Андреевым, который также является основателем системы коллективного перевода на украинский "Паляниця". Изначально основанный как русскоязычный, сайт впоследствии стал двуязычным, также появился отдельный украиноязычный канал на Youtube. По состоянию на 2024 год это второй по популярности украиноязычный ютуб-канал о космосе. 14 апреля 2024 года ютуб-канал украиноязычного раздела пересек отметку в 100 000 подписчиков, пишет Википедия.

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