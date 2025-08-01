Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализа

Исследователи создали так называемую протеомную карту старения тканей, которая отражает, как белки в организме изменяются с возрастом.

https://science.glavred.info/odin-organ-stareet-gorazdo-bystree-drugih-uchenye-oshelomili-rezultatom-analiza-10686374.html Ссылка скопирована

Можно ли замедлить старение / Коллаж: Главред, фото: Pexels/MART PRODUCTION, Pixabay/fernandozhiminaicela

Вы узнаете:

Разные органы человеческого тела стареют с разной скоростью

Первые признаки системного старения могут появляться уже около 30 лет

Аорта - один из первых органов, сигнализирующих организму о начале старения

Недавние научные исследования показали, что разные органы человеческого тела стареют с разной скоростью, что помогает получить возможности для более глубокого понимания, мониторинга и потенциального контроля над процессами старения.

Исследователи создали так называемую протеомную карту старения тканей, которая отражает, как белки в организме изменяются с возрастом, говорится в материале IFL Science.

видео дня

Согласно результатам, значительные сдвиги в белковом составе происходят примерно с 50 лет, однако первые признаки системного старения могут появляться уже около 30 лет. Более того, один из органов начинает стареть значительно раньше остальных.

Оказалось, что аорта проявляет наиболее выраженные и стабильные изменения в составе белков на протяжении всей жизни. Уже к 30 годам в большинстве органов изменения минимальны, но в аорте, селезёнке и надпочечниках наблюдаются заметные колебания.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье / Главред

Особенно сильная белковая активность была зафиксирована в надпочечниках, что указывает на возможную роль гормональной системы в запуске процессов старения.

Что может ускорять старение органов

Интересно, что аорта может рассматриваться как один из первых органов, сигнализирующих организму о начале старения. Несмотря на то что обычно её не считают органом в традиционном понимании, она играет активную роль в передаче биохимических сигналов.

"Сосуды — это не просто каналы для крови, — отмечает профессор Гуан-Хуэй Лю из Университета Китайской академии наук в беседе с IFLScience. — Они одними из первых стареют и функционируют как своеобразные антенны. Через них выделяются белки, такие как GAS6, которые могут ускорять старение других органов. Эти белки не только информируют о происходящих изменениях, но и могут стать ключевыми мишенями для вмешательства".

Ученые нашли "сенсор старения"

Таким образом, аорта может считаться своеобразным биологическим "сенсором старения", который запускает и координирует возрастные изменения в организме через сигнальные белки. Это открытие меняет сам подход к пониманию старения: теперь учёные смотрят не только на отдельные органы, но и на то, как они взаимодействуют между собой через кровоток.

"Мы можем изменить траекторию старения, если определим органы, запускающие этот процесс, и нейтрализуем белки, которые они выделяют", — заключает профессор Лю. Это может стать ключом к снижению риска возрастных заболеваний и замедлению старения в целом.

Врач объяснила, как можно замедлить процессы старения

Старение — это естественный этап в жизни человека, связанный не только с физиологическими изменениями, но и с изменением социального статуса. Этот период начинается после зрелости и сопровождается постепенным снижением физических и умственных способностей, а также трансформацией привычных ролей в обществе.

Смотрите видео - как остановить старение кожи:

Дерматовенеролог и косметолог Ярослав Лата рассказывает о том, как происходит старение кожи, какие существуют его типы, можно ли замедлить этот процесс, и какие косметологические процедуры оказываются действительно эффективными.

Также он делится мнением о том, кому подходит ботокс, в чём его возможный вред, как бороться с отечностью лица, стоит ли принимать питьевой коллаген, использовать ретинол, витаминные сыворотки и различные техники массажа лица на YouTube-канале LIGA Life.

Ранее эксперт назвала секретный продукт для сохранения молодости. Американский эксперт по здоровому образу жизни убеждает, что наличие такого продукта в рационе питания поможет выглядеть привлекательнее и моложе.

Напомним, Главред ранее писал о том, как сохранить молодость с помощью одного продукта. Организму необходимо увеличить количество полезного вещества - сульфофарана.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред