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Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализа

Алексей Тесля
1 августа 2025, 14:15
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Исследователи создали так называемую протеомную карту старения тканей, которая отражает, как белки в организме изменяются с возрастом.
исследование, диагноз
Можно ли замедлить старение / Коллаж: Главред, фото: Pexels/MART PRODUCTION, Pixabay/fernandozhiminaicela

Вы узнаете:

  • Разные органы человеческого тела стареют с разной скоростью
  • Первые признаки системного старения могут появляться уже около 30 лет
  • Аорта - один из первых органов, сигнализирующих организму о начале старения

Недавние научные исследования показали, что разные органы человеческого тела стареют с разной скоростью, что помогает получить возможности для более глубокого понимания, мониторинга и потенциального контроля над процессами старения.

Исследователи создали так называемую протеомную карту старения тканей, которая отражает, как белки в организме изменяются с возрастом, говорится в материале IFL Science.

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Согласно результатам, значительные сдвиги в белковом составе происходят примерно с 50 лет, однако первые признаки системного старения могут появляться уже около 30 лет. Более того, один из органов начинает стареть значительно раньше остальных.

Оказалось, что аорта проявляет наиболее выраженные и стабильные изменения в составе белков на протяжении всей жизни. Уже к 30 годам в большинстве органов изменения минимальны, но в аорте, селезёнке и надпочечниках наблюдаются заметные колебания.

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Особенно сильная белковая активность была зафиксирована в надпочечниках, что указывает на возможную роль гормональной системы в запуске процессов старения.

Что может ускорять старение органов

Интересно, что аорта может рассматриваться как один из первых органов, сигнализирующих организму о начале старения. Несмотря на то что обычно её не считают органом в традиционном понимании, она играет активную роль в передаче биохимических сигналов.

"Сосуды — это не просто каналы для крови, — отмечает профессор Гуан-Хуэй Лю из Университета Китайской академии наук в беседе с IFLScience. — Они одними из первых стареют и функционируют как своеобразные антенны. Через них выделяются белки, такие как GAS6, которые могут ускорять старение других органов. Эти белки не только информируют о происходящих изменениях, но и могут стать ключевыми мишенями для вмешательства".

Ученые нашли "сенсор старения"

Таким образом, аорта может считаться своеобразным биологическим "сенсором старения", который запускает и координирует возрастные изменения в организме через сигнальные белки. Это открытие меняет сам подход к пониманию старения: теперь учёные смотрят не только на отдельные органы, но и на то, как они взаимодействуют между собой через кровоток.

"Мы можем изменить траекторию старения, если определим органы, запускающие этот процесс, и нейтрализуем белки, которые они выделяют", — заключает профессор Лю. Это может стать ключом к снижению риска возрастных заболеваний и замедлению старения в целом.

Врач объяснила, как можно замедлить процессы старения

Старение — это естественный этап в жизни человека, связанный не только с физиологическими изменениями, но и с изменением социального статуса. Этот период начинается после зрелости и сопровождается постепенным снижением физических и умственных способностей, а также трансформацией привычных ролей в обществе.

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Об источнике: IFLScience

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