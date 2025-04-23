Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

На Марсе нашли загадочный череп: ученые ломают голову над его происхождением

Анна Косик
23 апреля 2025, 05:26
1741
Объект неизвестного происхождения заметили неподалеку от кратера Езеро.
Марс, Череп на Марсе
Визуально находка похожа на метеорит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, NASA

Вы узнаете:

  • Почему ученые NASA озадачены новым фото с Марса
  • Какие есть версии происхождения так называемого черепа на Марсе

Марс снова удивляет научное сообщество. Недавно марсоход Perseverance, который более четырех лет исследует поверхность Красной планеты, зафиксировал необычную геологическую формацию, которую неофициально назвали "Холмом Черепа".

Как пишет METRO, фотография объекта была сделана камерой Mastcam-Z, когда аппарат спускался к нижней части участка кратера Езеро, уже известной благодаря предыдущим находкам, в частности загадочному "марсианскому лицу".

видео дня

На изображении заметна темная, пористая скала, явно контрастирующая с красновато-песчаным фоном окружающей марсианской почвы.

В блоге NASA аспирантка Маргарет Дин из команды Perseverance отметила, что подобные темные объекты уже случались вблизи района Порт-Энсон. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы выяснить происхождение этих странных обломков и возможные пути их попадания в указанную местность.

Первый анализ камня показал, что его темная окраска может напоминать марсианские метеориты, однако состав пород по-соседству не подтверждают эту версию.

Другая вероятная гипотеза - вулканическое происхождение. Охлажденная магма или лава могла сформировать подобную структуру, богатую темными минералами. В этом случае скала могла оказаться здесь вследствие эрозионных процессов или взрывной активности в далеком прошлом.

Что точно известно - речь идет не об останках инопланетного существа. А дальнейшие исследования помогут определить истинное происхождение "Холма Черепа".

Другие новости:

Что известно о Metro

Metro - крупнейшая по тиражу бесплатная газета-таблоид в Великобритании. Издается в формате таблоида компанией DMG Media. Газета распространяется с понедельника по пятницу (за исключением государственных праздников и периода между Сочельником и Новым годом включительно) утром в общественных местах в Англии, Уэльсе и Шотландии. Копии также раздаются пешеходам, сообщает Википедия.

В июле 2001 года Metro запустила интернет-версию газеты. В период с 2001 по 2014 год большинство статей печатного издания были опубликованы на этом сайте, а также дополнительный контент, доступный только в Интернете, такой как блоги и колонки с мнениями.
В 2014 году производство газеты и веб-сайта было разделено.

В результате, с 2014 года газета Metro и Metro Online выпускаются отдельными организациями и пишутся независимо разными редакционными командами, оставаясь частью одной материнской компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

NASA Марс
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп передал Украине "последнее предложение" о мире: СМИ выяснили, в чем его суть

Трамп передал Украине "последнее предложение" о мире: СМИ выяснили, в чем его суть

06:49Война
"Стекалось оружие из Ирана и КНДР": что осталось от ближайшего к Москве арсенала

"Стекалось оружие из Ирана и КНДР": что осталось от ближайшего к Москве арсенала

01:46Война
Дроны атакуют Полтаву: в городе перебои со светом, есть "прилеты" по предприятиям

Дроны атакуют Полтаву: в городе перебои со светом, есть "прилеты" по предприятиям

01:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

Китайский гороскоп на сегодня 23 апреля: Козлам - обиды, Собакам - лень

Китайский гороскоп на сегодня 23 апреля: Козлам - обиды, Собакам - лень

Заморозка по линии фронта: в Bloomberg узнали детали мирных переговоров в Лондоне

Заморозка по линии фронта: в Bloomberg узнали детали мирных переговоров в Лондоне

Последние новости

07:10

Чем отличаются люди в лифте: только "детектив" угадает за 14 секунд

06:49

Трамп передал Украине "последнее предложение" о мире: СМИ выяснили, в чем его суть

06:15

Фото тайного сына Путина "слили" в Сеть: как выглядит наследник диктатора

06:10

Перемирие и украинские санкции против Трампамнение

05:53

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
05:26

На Марсе нашли загадочный череп: ученые ломают голову над его происхождением

05:00

Непростой тест на IQ: найдите пчелу в девичьей спальне с котами за 5 секунд

04:35

Топ-5 самых распространенных фамилий в Украине: стал известен списокВидео

03:30

Какие продукты нельзя класть в микроволновую печь: стоит знать всем

Реклама
02:21

Мирные переговоры: Жданов назвал лучшего посредника для Украины

02:00

"Мы пообещали": Джордж Клуни сделал редкое признание про брак с Амаль

01:46

"Стекалось оружие из Ирана и КНДР": что осталось от ближайшего к Москве арсенала

01:30

Украина может вернуться к ядерному оружию: эксперт назвал неожиданный сценарий

01:12

Дроны атакуют Полтаву: в городе перебои со светом, есть "прилеты" по предприятиям

00:11

От 3 до 10 тысяч гривен на день рождения - кто получит выплату в 2025 году

00:03

СМИ показали портрет Трампа, который ему мог подарить Путин – фото

00:03

Одесса в огне, гремят мощные взрывы: город атаковал "рой" беспилотниковВидео

22 апреля, вторник
23:52

Уже давно бабушка: Катя Осадчая раскрыла личный секрет

23:28

Украинцы в одной стране ЕС потеряют помощь менее чем через 10 дней: где и почему

23:14

Наступление РФ на Харьковщине: лейтенант ВСУ заявил о потере позиций

Реклама
23:02

Отказалась от мужа: предательница Ани Лорак ответила на каверзный вопрос

23:00

Известная украинская актриса впервые вышла замуж - первые детали

22:57

США едут в Лондон не для переговоров, а для ультиматума Украине - Independent

22:42

В Украине полетят вниз цены на бензин: какой будет стоимость топлива в мае

22:22

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим престарелым мужем

22:05

Камалия показала лицо без макияжа и свой "цыганский" дом

21:45

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

21:44

Зеленский ответил Путину: "Смотрите, что-то мы знаем"

21:43

В семье у Бейонсе случилось горе: что произошло

21:37

СолоХа беременна от Тараса Цымбалюка: представитель певицы отреагировал на слухи

21:31

"Все, умерла": российский продюсер "похоронил" Аллу Пугачеву

21:27

Надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших: священник объяснил

21:19

Путин заявил о желании остановить войну и отказаться от 4 областей Украины - FT

20:54

Отказ от Крыма и НАТО, нейтральный статус ЗАЭС: Зеленский сделал громкие заявления

20:34

Украинцев будут предупреждать о розыске: запущена обновленная версия Резерв+

20:31

Можно ли дарить четное количество цветов - ответ священникаВидео

20:18

США хотят заморозить войну и отдать Крым России: WP - о "мирном плане"

20:12

Цена "взлетела" в 4,5 раза: популярный в Украине овощ резко подорожал

20:12

Какие джинсы подходят на фигуру "груша": подчеркни формы и выгляди на все 100

19:56

В сфере интересов титан и уран: Кремль готовит "большие сделки" с США

Реклама
19:51

Посланник Трампа Уиткофф снова едет к Путину: в Кремле назвали сроки визита

19:46

Ветеран Игорь Шепетин рассказал о главных уроках Бахмутской битвы

19:40

Дожди, грозы и туманы: какие регионы внезапно атакует непогода

19:10

РФ устроила самый массированный налёт на Одессумнение

18:58

Доллар резко подскочил, евро обвалился после рекордного взлета: новый курс валют

18:52

Почему дорожный знак "стоп" имеет восемь углов: ответ удивит многих водителей

18:44

Светлая среда: кому молиться 23 апреля за здоровье военнослужащих

18:26

"Более 100 тысяч тонн вооружения": что хранилось на огромном арсенале РФ

18:20

Где 3 отличия между парнями: только остроглазые гении угадают за 30 секунд

18:12

Пикник влетит в копеечку: в Украине стремительно взлетели цены на популярный продукт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять