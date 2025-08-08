Откуда птицы знают дорогу на юг: ученая озвучила неочевидный факт

Единицы знают, зачем птицы возвращаются с юга на самом деле.

Как птицы понимают, что пришло время возвращаться с юга / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Когда птицы улетают на юг

Что сигнализирует птицам о необходимости возвращаться с юга

Часто люди не понимают, что означает, когда птицы летят на юг, а лишь наблюдают за миграцией ближе к осени или зиме. Хотя правда кроется в очевидных природных потребностях.

Главред узнал, что в холодное время птицам нужно переместиться в место, где теплее и легче найти пищу для выживания. При этом они четко знают, куда именно им нужно летели.

Об этом Общественному рассказала научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАНУ Наталья Атамась. По ее словам, у птиц есть внутренний компас, с помощью которого они прокладывают себе путь или на юг, или на север, в зависимости от того, куда им надо.

"На больших расстояниях птицы ориентируются с помощью солнца, а именно угла падения лучей над горизонтом. Ночью для ориентирования подойдут звезды с неподвижной полярной звездой, как точкой отсчета", - пояснила она.

Птицы также чувствуют магнитные поля земли и могут запомнить визуальные ориентиры, например, холмы или дома.

Атамась заметила, что улетая на юг маленькие птенцы следуют за старшими птицами, а обратно могут вернуться самостоятельно, так как запоминают путь.

Возникает также логичный вопрос, как птицы понимают, что пришло время возвращаться с юга. Прежде всего они чувствуют изменение длины светового дня, температуры, влажности, гормонального фона, что сигнализирует птицам о наступлении весны и необходимости возвращаться.

О персоне: Наталья Атамась Наталья Атамась - украинский ученый в области зоологии и экологии, популяризатор науки, орнитолог, специалист по гнездовой биологии и трофических связей водно-болотных птиц Украины, кандидат биологических наук (2008), научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, пишет Википедия.

