5 августа Земля совершит оборот быстрее, чем когда-либо, — день сократится на 1,25 миллисекунды.

https://science.glavred.info/segodnya-vrashchenie-zemli-uskoritsya-eto-mozhet-stat-katastrofoy-dlya-mira-10687229.html Ссылка скопирована

Сегодня вращение Земли ускорится: это может стать катастрофой для мира / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что происходит с Землей

Как это отразится на людях

Ученые фиксируют тревожную тенденцию: наша планета начинает вращаться быстрее. По прогнозам специалистов, 5 августа может стать одним из самых коротких дней в истории наблюдений.

Причина — изменения во внутренней структуре Земли и влияние гравитации Луны, которые ускоряют вращение планеты на полюсах, пишет Daily Mail.

видео дня

Сегодняшнее ускорение составит 1,25 миллисекунды — кажется незначительным, но последствия могут быть крайне опасными.

Что происходит с Землей?

Скорость вращения Земли никогда не была абсолютно постоянной. Океанские течения, землетрясения, таяние ледников, движение расплавленного ядра — все это влияет на продолжительность суток. Но в последние годы зафиксирован рост числа "коротких дней". Рекорд был установлен 5 июля 2024 года, когда сутки сократились на 1,66 миллисекунды.

Теперь ученые предупреждают: если ускорение продолжится, последствия могут быть катастрофическими.

Глобальное наводнение и рост уровня моря

С ускорением вращения возрастает центробежная сила, выталкивая воду от полюсов к экватору. Даже увеличение скорости на 1 милю в час способно поднять уровень воды на несколько дюймов — этого достаточно, чтобы затопить прибрежные города. При ускорении на 100 миль в час под водой могут исчезнуть обширные регионы вдоль экватора.

Опасные изменения климата

Более быстрое вращение усилит эффект Кориолиса, влияющий на движение атмосферы и формирование штормов. По словам астронома NASA Стена Оденвальда, ураганы начнут вращаться быстрее, неся с собой больше энергии и разрушений.

Удар по биологическим ритмам человека

Укороченные сутки (например, 22 часа вместо 24) могут нарушить циркадные ритмы человека. Это приведёт к хроническому недосыпу, увеличению количества инфарктов, инсультов и ДТП. Даже переход на летнее время вызывает всплеск проблем со здоровьем, а постоянное сдвижение на два часа — гораздо опаснее.

Отклонения фиксируются с помощью сверхточных атомных часов — они отслеживают колебания атомов и позволяют замерять длину суток с микросекундной точностью. Именно эти приборы обнаружили, что Земля вращается всё быстрее: 9 июля, 22 июля и снова — сегодня, 5 августа.

Почему это происходит?

Точные причины пока не известны. Астрофизик Грэм Джонс предполагает, что дело в смещении расплавленных слоев земного ядра, изменении высотных ветров и течений. Комбинация этих факторов влияет на баланс планеты и её осевое вращение.

Ускорение кажется незаметным, но оно способно нарушить привычный ритм жизни на всей планете. Учёные продолжают следить за динамикой, но подчеркивают: то, что кажется лишь миллисекундным сдвигом, может стать началом глобального природного дисбаланса.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред