Единороги существуют, но морские: почему их не увидеть в аквариумах

Одни из самых загадочных морских млекопитающих лишь дважды содержалось в неволе.

Что известно о нарвалах / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

Почему нарвалов называют единорогами

Чем закончились попытки содержать нарвалов в неволе

Среди морских животных одними из самых загадочных являются нарвалы. Они особенны тем, что увидеть их в любом аквариуме мира почти невозможно. Об этом пишет IFLScience.

Нарвалы обитают в холодных водах Арктики, у побережья Канады, Гренландии и России. Их внешность поражает: длинное, почти пятиметровое тело (без учета "рога"), обтекаемые формы. Из-за этого они остаются малоизученными. Но неофициально нарвалов называют морскими единорогами, именно из-за длинного "рога".

Этих млекопитающих дважды пробовали содержать в неволе. В 1969 году Нью-Йоркский аквариум на Кони-Айленде стал первым, где появился нарвал. Маленький детеныш, которого назвали Умиак, попал в аквариум после того, как его мать убили на охоте. Малыш сам поплыл за лодкой охотников.

Чтобы ему не было одиноко, его поселили рядом с белухой. Его кормили смесью молока и измельченных моллюсков, и персонал утверждал, что животное выглядело довольным. Но уже через несколько месяцев, в октябре 1969 года, Умиак умер - причиной стала пневмония.

В 1970 году Ванкуверский аквариум тоже попытался содержать нарвалов. Их директор, Мюррей Ньюман, собрал экспедицию в Арктику и таки приобрел молодого самца нарвала у общины инуитов. Его назвали Кила Лугук.

Впоследствии к нему присоединили еще двух самок и трех детенышей. Казалось, это был прорыв. Но уже через несколько недель трое малышей погибли, а к ноябрю умерли и самки. Общественность была возмущена и призвала отпустить самца в дикую природу. Однако директор отказался. В конце декабря Кила Лугук тоже погиб.

Впоследствии выяснилось, что нарвалы имеют очень чувствительную физиологию. Их "бивень" пронизан миллионами нервных окончаний, что позволяет улавливать малейшие изменения окружающей среды. К тому же, они чрезвычайно чувствительны к шуму. Даже звуки лодок могут вызвать у них стресс.

Все это, вместе с их природной пугливостью, делает жизнь в неволе для нарвалов невыносимой. Поэтому и увидеть их в аквариумах почти невозможно.

