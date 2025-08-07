Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

Алексей Тесля
7 августа 2025, 04:30
19
Вариант коронавируса XFG возник в результате рекомбинации между двумя другими штаммами — F.7 и LP.8.1.2
вирус
В Украине обнаружен новый вариант коронавируса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Обнаружен новый вариант коронавируса, относящийся к генетической линии XFG
  • Доля штамма Stratus выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц

В Полтавской области обнаружен новый вариант коронавируса, относящийся к генетической линии XFG.

Новый вариант COVID-19 получил название Stratus, говорится в сообщении в Facebook Полтавского областного центра контроля и профилактики заболеваний.

При этом уточняется, что новый вариант коронавируса имеет предпосылки к быстрому распространению. Уточняется, что доля Stratus выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц.

"Эпидемиологи предупреждают, что охриплость голоса – редкий, но заметный симптом Stratus. "Хриплый, шершавый голос" может быть сигналом заражения, хотя основные признаки (кашель, лихорадка, усталость) остаются характерными", - предупреждают специалисты.

Вместе с тем в Полтавском областном центре контроля и профилактики заболеваний добавили, что текущие данные не свидетельствуют о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности нового варианта коронавируса.

"Эксперты считают, что этот штамм не вызывает более тяжелое течение заболевания, и применяемые в настоящее время вакцины должны оставаться эффективными против проявлений, включая тяжелые последствия", - добавили там.

Что известно о варианте коронавируса Stratus

По данным Всемирной организации здравоохранения, вариант XFG возник в результате рекомбинации между двумя другими штаммами — F.7 и LP.8.1.2 (последний на сегодняшний день занимает второе место по распространённости в США).

Некоторые генетические изменения, выявленные у XFG, могут позволять ему частично обходить иммунную защиту организма, однако по уровню заразности он уступает более доминирующим вариантам.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), наиболее частыми симптомами COVID-19 остаются:

  • повышение температуры или озноб;
  • кашель;
  • затруднённое дыхание;
  • боль в горле;
  • заложенность носа;
  • потеря обоняния или вкуса;
  • чувство усталости;
  • мышечные боли;
  • головная боль;
  • тошнота и рвота.

Если появляются тревожные признаки, такие как сильная одышка, длительная боль или давление в груди и другие серьезные симптомы, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Угроза вирусов: в чем опасность

Ранее в Украине зарегистрированы первые случаи инфицирования человеческим метапневмовирусом (HMPV), активное распространение которого сейчас наблюдается в Китае. Этот вирус может провоцировать воспаления дыхательных путей — как верхних, так и нижних — у людей всех возрастов, однако особенно уязвимы к нему маленькие дети, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом.

Метапневмовирус человека был впервые обнаружен в 2001 году и относится к семейству Pneumoviridae, как и респираторно-синцитиальный вирус (RSV).

Смотрите видео - коронавирус активно распространяется по Украине:

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.

Больше новостей:

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коронавирус
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

01:39Политика
Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:57Украина
Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

22:40Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Последние новости

05:16

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

04:52

Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

04:30

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

04:00

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

03:04

86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

02:30

США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против КитаяВидео

02:11

"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошлоВидео

01:39

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

Реклама
00:57

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:16

Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сетьВидео

06 августа, среда
23:56

Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подросткаВидео

23:45

"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

22:57

Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителямВидео

22:47

"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

22:40

Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

22:30

Притянете к себе беду и проблемы со здоровье: что нельзя делать 7 августа

21:08

Штурма Покровска может и не быть: ВСУ разгадали хитрый план врага

21:04

Знают единицы: действительно ли ночная зарядка "убивает" телефонВидео

20:40

"Должно быть честное завершение": Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Реклама
20:22

Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

20:21

Изменили имя и сделали святой: названа киевская княгиня, которую украли россиянеВидео

20:20

"Достигнут значительный прогресс": Трамп раскрыл результаты встречи Уиткоффа с Путиным

20:18

Что общего между Лысенко и Шопеном: малоизвестные факты об отце украинской музыкиВидео

19:40

Температура воздуха начнет падать: где "врежет" +8 градусов

19:36

Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным - СМИ

19:32

Пошлины Трампа в 25%: Индия по горячим следам заключила новую сделку с Россией

19:13

Не "Артемсолью" единой: где в Украине добывают соль и хватает ли ее

19:10

Почему Уиткофф так Украину не любит?мнение

19:04

Все, что нужно, есть дома: огородница поделилась простыми лайфхаками против слизнейВидео

18:50

Красивый, но очень опасный: в Украине живет паук, которого лучше обходитьВидео

18:36

"Я не преувеличиваю": военный уверен, что миллионы иностранцев хотят воевать за Украину

18:25

Удар Трампа за покупку нефти у Путина: в Индии сделали резкое заявление

17:56

"Где же собственно Путин": Кислица намекнул, что с посланником Трампа встретился двойник

17:56

Трамп наказал Индию за нефть от Путина: кому следующему грозит удар

17:44

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

17:40

Спасти пересоленное блюдо возможно: какой продукт нужно добавитьВидео

17:25

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секретВидео

17:20

Трамп ударил по Индии пошлинами сразу после встречи Уиткоффа с Путиным

17:02

"Не так просто": Оксана Билозир раскрыла детали личной жизни после развода

Реклама
17:01

Богатый белковый ужин "без напряга": рецепт очень вкусной запеченной скумбрии

16:50

Ошибка ударит по кошельку: почему нельзя мыть фары в авто обычной водойВидео

16:49

Сезонный фрукт в Украине бьет рекорды - цены летят вниз пятую неделю подряд

16:46

Визит Уиткоффа в Москву: у Зеленского раскрыли планы Трампа

16:35

"Август будет адским": военный рассказал о ситуации на фронте

16:22

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и датаВидео

16:05

Сколько раз в месяц нужно менять постельное белье: ответ удивитВидео

16:04

Как вывести пятна от арбуза: копеечное средство, которое спасет любимую одежду

15:41

"Светлая память": внезапно умер 25-летний полузащитник "Зари"

15:22

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробностиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять