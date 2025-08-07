Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

Вариант коронавируса XFG возник в результате рекомбинации между двумя другими штаммами — F.7 и LP.8.1.2

В Украине обнаружен новый вариант коронавируса

Главное:

Обнаружен новый вариант коронавируса, относящийся к генетической линии XFG

Доля штамма Stratus выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц

В Полтавской области обнаружен новый вариант коронавируса, относящийся к генетической линии XFG.

Новый вариант COVID-19 получил название Stratus, говорится в сообщении в Facebook Полтавского областного центра контроля и профилактики заболеваний.

При этом уточняется, что новый вариант коронавируса имеет предпосылки к быстрому распространению. Уточняется, что доля Stratus выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц.

"Эпидемиологи предупреждают, что охриплость голоса – редкий, но заметный симптом Stratus. "Хриплый, шершавый голос" может быть сигналом заражения, хотя основные признаки (кашель, лихорадка, усталость) остаются характерными", - предупреждают специалисты.

Вместе с тем в Полтавском областном центре контроля и профилактики заболеваний добавили, что текущие данные не свидетельствуют о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности нового варианта коронавируса.

"Эксперты считают, что этот штамм не вызывает более тяжелое течение заболевания, и применяемые в настоящее время вакцины должны оставаться эффективными против проявлений, включая тяжелые последствия", - добавили там.

Что известно о варианте коронавируса Stratus

По данным Всемирной организации здравоохранения, вариант XFG возник в результате рекомбинации между двумя другими штаммами — F.7 и LP.8.1.2 (последний на сегодняшний день занимает второе место по распространённости в США).

Некоторые генетические изменения, выявленные у XFG, могут позволять ему частично обходить иммунную защиту организма, однако по уровню заразности он уступает более доминирующим вариантам.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), наиболее частыми симптомами COVID-19 остаются:

повышение температуры или озноб;

кашель;

затруднённое дыхание;

боль в горле;

заложенность носа;

потеря обоняния или вкуса;

чувство усталости;

мышечные боли;

головная боль;

тошнота и рвота.

Если появляются тревожные признаки, такие как сильная одышка, длительная боль или давление в груди и другие серьезные симптомы, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Угроза вирусов: в чем опасность

Ранее в Украине зарегистрированы первые случаи инфицирования человеческим метапневмовирусом (HMPV), активное распространение которого сейчас наблюдается в Китае. Этот вирус может провоцировать воспаления дыхательных путей — как верхних, так и нижних — у людей всех возрастов, однако особенно уязвимы к нему маленькие дети, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом.

Метапневмовирус человека был впервые обнаружен в 2001 году и относится к семейству Pneumoviridae, как и респираторно-синцитиальный вирус (RSV).

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.

