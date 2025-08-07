Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

Главное:
- Обнаружен новый вариант коронавируса, относящийся к генетической линии XFG
- Доля штамма Stratus выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц
В Полтавской области обнаружен новый вариант коронавируса, относящийся к генетической линии XFG.
Новый вариант COVID-19 получил название Stratus, говорится в сообщении в Facebook Полтавского областного центра контроля и профилактики заболеваний.
При этом уточняется, что новый вариант коронавируса имеет предпосылки к быстрому распространению. Уточняется, что доля Stratus выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц.
"Эпидемиологи предупреждают, что охриплость голоса – редкий, но заметный симптом Stratus. "Хриплый, шершавый голос" может быть сигналом заражения, хотя основные признаки (кашель, лихорадка, усталость) остаются характерными", - предупреждают специалисты.
Вместе с тем в Полтавском областном центре контроля и профилактики заболеваний добавили, что текущие данные не свидетельствуют о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности нового варианта коронавируса.
"Эксперты считают, что этот штамм не вызывает более тяжелое течение заболевания, и применяемые в настоящее время вакцины должны оставаться эффективными против проявлений, включая тяжелые последствия", - добавили там.
Что известно о варианте коронавируса Stratus
По данным Всемирной организации здравоохранения, вариант XFG возник в результате рекомбинации между двумя другими штаммами — F.7 и LP.8.1.2 (последний на сегодняшний день занимает второе место по распространённости в США).
Некоторые генетические изменения, выявленные у XFG, могут позволять ему частично обходить иммунную защиту организма, однако по уровню заразности он уступает более доминирующим вариантам.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), наиболее частыми симптомами COVID-19 остаются:
- повышение температуры или озноб;
- кашель;
- затруднённое дыхание;
- боль в горле;
- заложенность носа;
- потеря обоняния или вкуса;
- чувство усталости;
- мышечные боли;
- головная боль;
- тошнота и рвота.
Если появляются тревожные признаки, такие как сильная одышка, длительная боль или давление в груди и другие серьезные симптомы, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Угроза вирусов: в чем опасность
Ранее в Украине зарегистрированы первые случаи инфицирования человеческим метапневмовирусом (HMPV), активное распространение которого сейчас наблюдается в Китае. Этот вирус может провоцировать воспаления дыхательных путей — как верхних, так и нижних — у людей всех возрастов, однако особенно уязвимы к нему маленькие дети, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом.
Метапневмовирус человека был впервые обнаружен в 2001 году и относится к семейству Pneumoviridae, как и респираторно-синцитиальный вирус (RSV).
Смотрите видео - коронавирус активно распространяется по Украине:
Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.
Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.
Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.
Больше новостей:
- "Невидимый" вирус: в Минздраве рассказали об обнаруженных в Украине новых подвидах Омикрона
- "Все еще заразен": в Сибири ученый возродил "зомби-вирус", которому 50 тысяч лет
- В Китае распространяется новый тяжелый вирус: в США выступили за запрет поездок
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред