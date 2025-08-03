В каком возрасте люди чувствуют себя максимально несчастными: ученые рассказали

"Возраст несчастья" может быть связан с разрывом социальных связей и разводами.

https://science.glavred.info/v-kakom-vozraste-lyudi-chuvstvuyut-sebya-maksimalno-neschastnymi-uchenye-rasskazali-10686749.html Ссылка скопирована

Грустные чувства накапливаются постепенно / Коллаж Главред, фото: pexels

Кратко:

Проанализированы данные из 132 стран мира

Грустные чувства накапливаются постепенно

К 40 годам снижается уровень тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин

Профессор экономики Дэвид Бленчфловер из Дартмутского колледжа (США) провел исследование, целью которого было определить, в каком возрасте человек чувствует себя самым счастливым.

Проанализировав данные из 132 стран мира, профессор сделал вывод, что в развитых странах люди чувствуют себя наиболее несчастными в 47 лет и два месяца, в развивающихся странах - в возрасте 48 лет и два месяца.

видео дня

По мнению исследователя, уровень человеческого счастья в течение жизни зависит, в первую очередь, от возраста и то поднимается, то опускается. Самая низкая точка приходится как раз на 47-48 лет.

Ученый считает, что грустные чувства накапливаются постепенно, с возрастом, через осознание наступающей старости, когда человек подводит жизненные итоги.

В этот период жизни человека, он перестает испытывать удовольствие от того, что чувствовал раньше, в этот период его многое разочаровывает. Среди причин может быть недовольство финансовым положением, отсутствие перспектив роста на работе.

Бленчфловер рассказал о том, что "возраст несчастья" может быть связан с разрывом социальных связей и разводами. Люди, сохранившие брак, были счастливее тех, кто пережил развод. Кроме того, к 40 годам снижается уровень тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин. В психологии этот период чаще всего называют кризисом среднего возраста - именно в этом возрасте люди чувствуют себя менее довольными своей жизнью.

Но не стоит отчаиваться, потому что со временем, возрастом "кривая счастья" снова растет и поднимается вверх. По подсчетам ученого, возраст, в котором человек чувствует себя самым счастливым, наступает сначала в 20, а затем в 70 лет, и это дает надежду.

С годами материальные блага и карьерный рост отходят на второй план, в приоритете семья и близкие, наличие времени на любимые увлечения, отдых. Одним словом человек становится мудрее и счастливее.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред