Настоящий магнит: ученые раскрыли, каких людей комары кусают чаще всего

Исследование показало, что комары кусают людей по-разному, и "магнитом" для этих насекомых может стать пиво, сон в компании и отсутствие солнцезащитного крема.

https://science.glavred.info/nastoyashchiy-magnit-uchenye-raskryli-kakih-lyudey-komary-kusayut-chashche-vsego-10696949.html Ссылка скопирована

Каких людей комары кусают чаще всего - почему комары кусают кого-то чаще / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

Почему комары кусают кого-то чаще

Какой запах не любят комары

Как комар выбирает, кого укусить

Нет ничего хуже, чем постоянные укусы комаров, когда рядом кто-то остается полностью "невидимым" для этих назойливых насекомых. Новое исследование ученых из Университета Радбоуд в Нидерландах объяснило, почему некоторые люди для них значительно привлекательнее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Главред выяснил, как сделать так, чтобы комары не кусали.

видео дня

Почему комары выбирают одних людей чаще

Исследователи собрали 500 добровольцев на музыкальном фестивале и проверили их привлекательность для насекомых в специально разработанной клетке. Результаты оказались довольно неожиданными.

"Мы обнаружили, что комары тянутся к тем, кто не использует солнцезащитный крем, пьет пиво и делится своей кроватью. Они просто любят гедонистов среди нас", - пояснили ученые.

Согласно результатам, участники, которые употребляли пиво, были в 1,35 раза более привлекательными для комаров, чем те, кто воздерживался от алкоголя.

Как видят комары - как комары выбирают кого им кусать

Комары ориентируются прежде всего на углекислый газ, который мы выдыхаем. Но решающую роль играют индивидуальные запахи, которые меняются под воздействием алкоголя.

"Общая картина, вырисовывающаяся из нашего исследования, свидетельствует о том, что трезвый образ жизни - воздержание от наркотиков и алкоголя, сон в одиночестве и регулярное нанесение солнцезащитного крема - снижает вероятность быть укушенным комарами", - отмечают авторы работы.

В то же время они подчеркивают, что не нашли подтверждения популярным мифам, в частности о влиянии группы крови или так называемой "сладкой крови".

"Наслаждайтесь следующим фестивалем или походом, как вам заблагорассудится, но, похоже, комары имеют слабость к тем, кто делает менее ответственные выборы", - подытожили исследователи.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что апокалипсис близко: в Сети назвали дату конца света и Второго пришествия. В соцсетях и религиозных сообществах снова активно обсуждают возможность грандиозного библейского события, которое якобы должно произойти в ближайшие дни. Верующие считают, что в его результате настоящие христиане исчезнут с Земли, а другие предстанут перед Страшным судом.

Также ранее сообщалось, что стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет. По данным ученых, объятия - это не только проявление близости или дружбы, но и своеобразный показатель вашей личности и характера отношений с другими. Свежее исследование доказывает, что стиль объятий непосредственно отражает черты человека.

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред