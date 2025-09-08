Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана

С 2012 года в районе действует "жёлтый уровень" вулканической угрозы, а недавние исследования показали, что активность в регионе значительно выше.

Одной из причин роста сейсмической активности считается постепенное ослабление слоёв кальдеры

Сценарии извержения варьируются — от локального, как в 1538 году, до крайне редкого супервулканического

Кампи Флегрей — потенциально опасный супервулкан в Италии — снова вызывает обеспокоенность ученых.

Этот вулканический регион на западе Неаполя, известный как "Пылающие поля", не извергался с 1538 года, но остаётся активным, пишет Metro.

Последнее крупное извержение около 40 000 лет назад было настолько мощным, что повлияло на глобальный климат.

С 2012 года в районе действует "жёлтый уровень" вулканической угрозы, а недавние исследования показали, что активность в регионе значительно выше, чем считалось ранее. Учёные, используя ИИ, обнаружили более 54 000 землетрясений с 2022 года — вместо ранее зафиксированных 12 000. Также были выявлены новые разломы прямо под городом Поццуоли.

Одной из причин роста сейсмической активности считается постепенное ослабление слоёв кальдеры — большого вулканического кратера глубиной до 4 км. Это способствует трещинообразованию, но, по мнению исследователей, пока не указывает на неминуемое извержение: подъёма магмы не зафиксировано.

В мае произошло землетрясение магнитудой 4,4 — сильнейшее за 40 лет. Однако власти заявляют, что прямых признаков надвигающейся катастрофы нет.

Учитывая, что в регионе проживает около 360 000 человек и он находится менее чем в 10 км от Неаполя, существует детальный план эвакуации. Возможное извержение может привести к цунами и выбросу пепла, что отразится на климате и продовольствии.

Учёные подчеркивают, что сценарии извержения варьируются — от локального, как в 1538 году, до крайне редкого супервулканического, как 40 тысяч лет назад. Однако большинство возможных извержений, по данным вулканологов, будут менее разрушительными.

Вывод экспертов: ситуация требует постоянного мониторинга, но поводов для паники пока нет. Разговоры о неминуемом глобальном катаклизме — преувеличение.

Как работают и почему они извергаются вулканы: ученые объясняют

Образование магмы происходит в мантии Земли, когда снижается давление, возрастает температура или в горные породы поступает вода — все эти факторы способствуют плавлению пород. Достигнув слабых мест в земной коре, магма накапливает давление, и если его не сдержать, происходит взрывное извержение с выбросами лавы, пепла и других вулканических материалов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось мощное извержение вулкана. Шлейф пепла распространился в сторону Тихого океана.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что в Украине нашли действующий вулкан. Местные жители называют вулкан "дверью в ад", а его грязь считают целебной.

