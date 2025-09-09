Укр
Невероятное открытие: ученый нашел затерянную Атлантиду и назвал точное место

Алексей Тесля
9 сентября 2025, 03:30
12
Майкл Доннеллан утверждает, что его находки полностью соответствуют описаниям Платона.
Атлантида
Ученый заявил об открытии Атлантиды / Коллаж Главред, фото Pixabay/davidfoxx, Pixabay/ArtTower

Важно:

  • Ученый смог идентифицировать останки мифического города Атлантиды
  • Исследователь считает, что это может быть прастолица цивилизации Атлантиды

Археолог-любитель Майкл Доннеллан считает, что смог идентифицировать останки мифического города Атлантиды у берегов Испании.

Открытие сделано недалеко от Кадиса — древнего Гадеса (лат. Gades), упомянутого у Платона, пишет Daily Mail.

видео дня

Совпадения с описаниями Платона

Учёный утверждает, что его находки полностью соответствуют описаниям Платона из диалогов "Тимей" и "Критий". Это касается физических характеристик территории, её климата, структуры древнего общества и мифологических представлений.

"Подробности совпадают с данными из текстов Платона с необычайной точностью…" — подчеркнул Доннеллан.

Методика исследований

На протяжении восьми лет Доннеллан исследовал побережье Кадиса с помощью передовых технологий: гидролокации (LiDAR и сонара), спутниковых снимков и аэрофотосъёмки, разработанных Мерлином Бэрроузом. Это позволило создать 3D-модели подводных структур, включая:

  • гигантские концентрические стены высотой более 6 метров;
  • декоративные каналы между стенами;
  • центрального сооружения, схожего с храмом Посейдона.

Структура и разрушения зданий

  • Внешняя стена показывает значительные повреждения, словно её поразило цунами.
  • Вторые и третьи круги стен были сдвинуты и расколоты.
  • Между конструкциями проходят сложные каналы, а в центре расположен прямоугольный комплекс руин, напоминающий жертвенник или храм.

Исследователь считает, что это может быть прастолица цивилизации Атлантиды.

Гипотеза катастрофы и торговля в доисторические времена

Доннеллан разделяет точку зрения о стихийной катастрофе около 12 000 лет назад, возможно связанной с ударом кометы (гипотеза Позднего дриаса), которая вызвала резкие климатические изменения. Хотя и остаётся спорной среди учёных, она объясняет внезапную гибель цивилизации.

Кроме того, Доннеллан отмечает, что этот регион был активным центром торговли: здесь обнаружен археологический след добычи слоновой кости, причём обитали азиатские слоны, что позволяет предполагать ранние международные торговые связи с Азией.

Итоги и выводы

Ученый уверен: найденные подводные структуры, включая городские стены и центральное сооружение, дают убедительные аргументы в пользу существования древней цивилизации, описанной Платоном, в зоне Кадиса.

"Все эти детали идеально совпадают с тем, что мы изучаем", — заключил он.

Что известно об Атлантиде: мнение ученых

Существуют различные гипотезы о возможном местоположении легендарной Атлантиды. Некоторые исследователи предполагают, что она могла находиться в районе Средиземного моря, другие указывают на Карибский бассейн, Антарктиду или даже Ирландию. Тем не менее, ни одна из этих версий не получила достаточной научной поддержки.

Большинство историков и археологов склонны считать, что Атлантида — не реальное место, а скорее аллегория или философская метафора, использованная Платоном для иллюстрации своих идей. Из-за отсутствия достоверных доказательств существования этого города-государства невозможно определить конкретную дату или исторический период, когда он якобы исчез под водой, как утверждает легенда. Таким образом, идея об Атлантиде остаётся частью мифологии и предметом споров, а не признанным фактом в научной среде.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

