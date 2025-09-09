Невероятное открытие: ученый нашел затерянную Атлантиду и назвал точное место

Майкл Доннеллан утверждает, что его находки полностью соответствуют описаниям Платона.

Ученый заявил об открытии Атлантиды / Коллаж Главред, фото Pixabay/davidfoxx, Pixabay/ArtTower

Важно:

Ученый смог идентифицировать останки мифического города Атлантиды

Исследователь считает, что это может быть прастолица цивилизации Атлантиды

Археолог-любитель Майкл Доннеллан считает, что смог идентифицировать останки мифического города Атлантиды у берегов Испании.

Открытие сделано недалеко от Кадиса — древнего Гадеса (лат. Gades), упомянутого у Платона, пишет Daily Mail.

Совпадения с описаниями Платона

Учёный утверждает, что его находки полностью соответствуют описаниям Платона из диалогов "Тимей" и "Критий". Это касается физических характеристик территории, её климата, структуры древнего общества и мифологических представлений.

"Подробности совпадают с данными из текстов Платона с необычайной точностью…" — подчеркнул Доннеллан.

Методика исследований

На протяжении восьми лет Доннеллан исследовал побережье Кадиса с помощью передовых технологий: гидролокации (LiDAR и сонара), спутниковых снимков и аэрофотосъёмки, разработанных Мерлином Бэрроузом. Это позволило создать 3D-модели подводных структур, включая:

гигантские концентрические стены высотой более 6 метров;

декоративные каналы между стенами;

центрального сооружения, схожего с храмом Посейдона.

Структура и разрушения зданий

Внешняя стена показывает значительные повреждения, словно её поразило цунами.

Вторые и третьи круги стен были сдвинуты и расколоты.

Между конструкциями проходят сложные каналы, а в центре расположен прямоугольный комплекс руин, напоминающий жертвенник или храм.

Исследователь считает, что это может быть прастолица цивилизации Атлантиды.

Гипотеза катастрофы и торговля в доисторические времена

Доннеллан разделяет точку зрения о стихийной катастрофе около 12 000 лет назад, возможно связанной с ударом кометы (гипотеза Позднего дриаса), которая вызвала резкие климатические изменения. Хотя и остаётся спорной среди учёных, она объясняет внезапную гибель цивилизации.

Кроме того, Доннеллан отмечает, что этот регион был активным центром торговли: здесь обнаружен археологический след добычи слоновой кости, причём обитали азиатские слоны, что позволяет предполагать ранние международные торговые связи с Азией.

Итоги и выводы

Ученый уверен: найденные подводные структуры, включая городские стены и центральное сооружение, дают убедительные аргументы в пользу существования древней цивилизации, описанной Платоном, в зоне Кадиса.

"Все эти детали идеально совпадают с тем, что мы изучаем", — заключил он.

Что известно об Атлантиде: мнение ученых

Существуют различные гипотезы о возможном местоположении легендарной Атлантиды. Некоторые исследователи предполагают, что она могла находиться в районе Средиземного моря, другие указывают на Карибский бассейн, Антарктиду или даже Ирландию. Тем не менее, ни одна из этих версий не получила достаточной научной поддержки.

Большинство историков и археологов склонны считать, что Атлантида — не реальное место, а скорее аллегория или философская метафора, использованная Платоном для иллюстрации своих идей. Из-за отсутствия достоверных доказательств существования этого города-государства невозможно определить конкретную дату или исторический период, когда он якобы исчез под водой, как утверждает легенда. Таким образом, идея об Атлантиде остаётся частью мифологии и предметом споров, а не признанным фактом в научной среде.

