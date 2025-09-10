Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

Алексей Тесля
10 сентября 2025, 04:00
98
В последние недели видео и публикации, в которых говорится о возможном событии в ближайшем будущем.
церковь, христос
Появилось пророчество о конце света / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • По мнению верующих, истинные христиане исчезнут с Земли
  • Одна дата может совпасть со Вторым пришествием Иисуса Христа

В социальных сетях и религиозных кругах вновь распространились обсуждения о том, что в течение ближайших дней может произойти масштабное библейское событие.

Якобы в результате которого, по мнению верующих, истинные христиане исчезнут с Земли, а остальные окажутся перед лицом Страшного суда, пишет Daily Mail.

видео дня

Пользователи соцсетей, а также некоторые уважаемые пасторы и раввины выдвигают предположение, что Восхищение (Вознесение верующих) может случиться 23 сентября. По их словам, эта дата может совпасть с Вторым пришествием Иисуса Христа и началом Судного дня для тех, кто не уверовал.

Примечательно, что в этом году 23 сентября совпадает с еврейским праздником Рош ха-Шана — началом нового года по иудейскому календарю. Некоторые христианские группы связывают этот день с библейским пророчеством о возвращении Мессии, когда, как сказано, "Господь сойдет с неба при возгласе архангела и звуке Божьей трубы".

Эта идея основана на стихе из 1 Фессалоникийцам 4:16, где говорится, что умершие во Христе воскреснут первыми, а затем живые верующие будут "восхищены на облаках" навстречу Господу. При этом в Писании конкретная дата не указывается.

Массовый интерес в Сети

В последние недели видео и публикации, в которых говорится о возможном Восхищении в сентябре, собрали сотни тысяч просмотров, подогревая тревожные настроения и спекуляции в интернете.

Что такое Восхищение

Восхищение — это вера, которой придерживаются представители некоторых христианских течений. Она является частью эсхатологии — учения о конце времен. Согласно этому представлению, верующие будут внезапно забраны с Земли, чтобы избежать наступающего периода глобальных бедствий и страданий, известного как Великая скорбь.

Событие рассматривается как божественное избавление — способ спасти праведников от ужасов последних дней перед окончательным Судом.

Авторство Библии: что говорят ученые

Профессор Элизабет Полчер, специалист по библейским текстам из Университета Вилланова (Пенсильвания), считает, что Библия была написана коллективно — усилиями десятков авторов. По её словам, в создании Священного Писания принимали участие более 40 человек, и для понимания подлинного авторства каждую книгу необходимо анализировать отдельно.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иисус Христос
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревога

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревога

06:22Война
Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизацию

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизацию

06:10Мнения
Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

05:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Последние новости

06:22

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревога

06:10

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизациюмнение

05:33

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

05:01

Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

04:30

TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
04:00

Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

03:23

Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

03:02

"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

02:45

Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

Реклама
02:30

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

01:58

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:30

"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

00:10

Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте

00:04

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

09 сентября, вторник
23:33

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

22:53

Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

22:40

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

22:33

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

Реклама
21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

21:23

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

21:07

Это может осложнить ситуацию на Харьковщине: два города, на которые нацелились оккупанты

20:31

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

20:26

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

20:09

Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

19:52

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

19:26

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:10

Финальная битва за Донбасс?мнение

19:09

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

18:37

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

18:35

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибшихФотоВидео

18:27

Какие люди ценят приключения больше, чем порядок: все связано с датой рождения

18:25

"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

18:19

Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробегВидео

18:06

За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

Реклама
18:04

94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

17:50

Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

17:44

Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

17:27

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под кроватью за 71 с

17:25

Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

17:15

Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

17:02

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

16:53

Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

16:46

Эксперт призвал НАПК проверить расхождения в декларации главы НБУ Андрея Пышного

16:45

Модная верхняя одежда на осень: что носить вместо скучного тренча

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять