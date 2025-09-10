Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

В последние недели видео и публикации, в которых говорится о возможном событии в ближайшем будущем.

Появилось пророчество о конце света / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

По мнению верующих, истинные христиане исчезнут с Земли

Одна дата может совпасть со Вторым пришествием Иисуса Христа

В социальных сетях и религиозных кругах вновь распространились обсуждения о том, что в течение ближайших дней может произойти масштабное библейское событие.

Якобы в результате которого, по мнению верующих, истинные христиане исчезнут с Земли, а остальные окажутся перед лицом Страшного суда, пишет Daily Mail.

Пользователи соцсетей, а также некоторые уважаемые пасторы и раввины выдвигают предположение, что Восхищение (Вознесение верующих) может случиться 23 сентября. По их словам, эта дата может совпасть с Вторым пришествием Иисуса Христа и началом Судного дня для тех, кто не уверовал.

Примечательно, что в этом году 23 сентября совпадает с еврейским праздником Рош ха-Шана — началом нового года по иудейскому календарю. Некоторые христианские группы связывают этот день с библейским пророчеством о возвращении Мессии, когда, как сказано, "Господь сойдет с неба при возгласе архангела и звуке Божьей трубы".

Эта идея основана на стихе из 1 Фессалоникийцам 4:16, где говорится, что умершие во Христе воскреснут первыми, а затем живые верующие будут "восхищены на облаках" навстречу Господу. При этом в Писании конкретная дата не указывается.

Массовый интерес в Сети

В последние недели видео и публикации, в которых говорится о возможном Восхищении в сентябре, собрали сотни тысяч просмотров, подогревая тревожные настроения и спекуляции в интернете.

Что такое Восхищение

Восхищение — это вера, которой придерживаются представители некоторых христианских течений. Она является частью эсхатологии — учения о конце времен. Согласно этому представлению, верующие будут внезапно забраны с Земли, чтобы избежать наступающего периода глобальных бедствий и страданий, известного как Великая скорбь.

Событие рассматривается как божественное избавление — способ спасти праведников от ужасов последних дней перед окончательным Судом.

Авторство Библии: что говорят ученые

Профессор Элизабет Полчер, специалист по библейским текстам из Университета Вилланова (Пенсильвания), считает, что Библия была написана коллективно — усилиями десятков авторов. По её словам, в создании Священного Писания принимали участие более 40 человек, и для понимания подлинного авторства каждую книгу необходимо анализировать отдельно.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

