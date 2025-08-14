Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

Ученые выяснили, что пол ребенка может зависеть от возраста родителей, биологических особенностей и генетики, и в отдельных семьях этот баланс не 50 на 50.

Как узнать пол ребенка до его зачатия - что влияет на пол ребенка / Коллаж Главред, фото: pexels

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Х. Чана обнаружили, что некоторые семьи могут иметь естественную склонность к рождению детей только одного пола - и это связано с возрастом родителей, биологическими особенностями и даже генетикой. Об этом говорится в материале издания Science News.

Главред выяснил, каковы генетические причины пола ребенка.

Биологические факторы пола ребенка

Традиционно считается, что вероятность рождения мальчика или девочки составляет примерно 50 на 50. Однако новое исследование, опубликованное 18 июля в журнале Science Advances, показало, что для отдельных семей этот баланс может быть смещенным.

"Каждая отдельная семья может иметь уникальную вероятность рождения детей определенного пола. Эта вероятность варьируется от семьи к семье, но в масштабах всего населения она в основном уравнивается к 50-50", - объясняет автор исследования Хорхе Чаварро.

Почему в одних семьях рождаются только мальчики или только девочки

Команда Чаварро проанализировала данные более 58 000 беременностей с 1956 по 2015 год. Было обнаружено, что около трети семей имели детей одного пола, причем такие случаи случались чаще, чем ожидалось. Особенно это касалось тех, кто рожал первого ребенка в зрелом возрасте.

Исследователи считают, что с возрастом матери вагинальная среда может становиться более кислой, что способствует выживанию сперматозоидов с Х-хромосомой (чаще приводит к рождению девочек).

Также с возрастом сокращается фаза менструального цикла перед овуляцией, что может создавать условия для преимущества спермы с Y-хромосомой (чаще рождаются мальчики).

"Конечное влияние на перекос в сторону одного пола или другого может варьироваться в зависимости от того, какие биологические факторы являются наиболее доминирующими для конкретного человека", - отмечают авторы.

Что влияет на пол будущего ребенка

Чаварро и его команда обнаружили два варианта генов, связанные с рождением детей только одного пола - отдельно для мужчин и женщин. Правда, пока неясно, какую именно роль они играют.

Демограф из Болонского университета Никола Барбан отмечает: "Это исследование подчеркивает, что изучение только биологических факторов недостаточно для полного объяснения репродуктивных моделей".

В то же время есть и критики. Генетик поведения из Университета Квинсленда Брендан Зитч сомневается в выводах.

"Ранее мы показали на гораздо большей выборке, что отдельные семьи не имеют тенденции рожать только мальчиков или девочек", - указывает он.

Чаварро соглашается, что результаты надо проверить на других популяциях, ведь 95% участников были белыми и преимущественно из США.

"Это исследование является первым наброском биологического объяснения, и есть много направлений, которые можно исследовать", - добавляет он.

