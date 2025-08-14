Укр
Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

Юрий Берендий
14 августа 2025, 15:47
Ученые выяснили, что пол ребенка может зависеть от возраста родителей, биологических особенностей и генетики, и в отдельных семьях этот баланс не 50 на 50.
Как узнать пол ребенка до его зачатия - что влияет на пол ребенка
Как узнать пол ребенка до его зачатия - что влияет на пол ребенка / Коллаж Главред, фото: pexels

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Х. Чана обнаружили, что некоторые семьи могут иметь естественную склонность к рождению детей только одного пола - и это связано с возрастом родителей, биологическими особенностями и даже генетикой. Об этом говорится в материале издания Science News.

Главред выяснил, каковы генетические причины пола ребенка.

Биологические факторы пола ребенка

Традиционно считается, что вероятность рождения мальчика или девочки составляет примерно 50 на 50. Однако новое исследование, опубликованное 18 июля в журнале Science Advances, показало, что для отдельных семей этот баланс может быть смещенным.

"Каждая отдельная семья может иметь уникальную вероятность рождения детей определенного пола. Эта вероятность варьируется от семьи к семье, но в масштабах всего населения она в основном уравнивается к 50-50", - объясняет автор исследования Хорхе Чаварро.

Почему в одних семьях рождаются только мальчики или только девочки

Команда Чаварро проанализировала данные более 58 000 беременностей с 1956 по 2015 год. Было обнаружено, что около трети семей имели детей одного пола, причем такие случаи случались чаще, чем ожидалось. Особенно это касалось тех, кто рожал первого ребенка в зрелом возрасте.

Исследователи считают, что с возрастом матери вагинальная среда может становиться более кислой, что способствует выживанию сперматозоидов с Х-хромосомой (чаще приводит к рождению девочек).

Также с возрастом сокращается фаза менструального цикла перед овуляцией, что может создавать условия для преимущества спермы с Y-хромосомой (чаще рождаются мальчики).

"Конечное влияние на перекос в сторону одного пола или другого может варьироваться в зависимости от того, какие биологические факторы являются наиболее доминирующими для конкретного человека", - отмечают авторы.

Что влияет на пол будущего ребенка

Чаварро и его команда обнаружили два варианта генов, связанные с рождением детей только одного пола - отдельно для мужчин и женщин. Правда, пока неясно, какую именно роль они играют.

Демограф из Болонского университета Никола Барбан отмечает: "Это исследование подчеркивает, что изучение только биологических факторов недостаточно для полного объяснения репродуктивных моделей".

В то же время есть и критики. Генетик поведения из Университета Квинсленда Брендан Зитч сомневается в выводах.

"Ранее мы показали на гораздо большей выборке, что отдельные семьи не имеют тенденции рожать только мальчиков или девочек", - указывает он.

Чаварро соглашается, что результаты надо проверить на других популяциях, ведь 95% участников были белыми и преимущественно из США.

"Это исследование является первым наброском биологического объяснения, и есть много направлений, которые можно исследовать", - добавляет он.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод. Новое исследование показало, что древняя практика, известная как дутье в шанкх (раковину), может эффективно помогать уменьшать неприятные проявления храпа и способствовать улучшению сна.

Также сообщалось о том, почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех. На самом деле, большая белая акула на самом деле не полностью белая - светлым является только ее брюхо, тогда как спина имеет серый оттенок. В Музее естественной истории Великобритании отмечают, что своё название этот хищник получил именно благодаря белой окраске нижней части тела.

Другие новости науки:

Об источнике: Science News

Science News - американский научно-популярный журнал, выходящий с 1922 года (сначала под названием Science News-Letter, современное название получил в 1966-м). Издается неприбыльной организацией Society for Science (ранее Science Service), основанной в 1921 году Э. У. Скриппсом.

Миссия издания - предоставлять независимое и достоверное освещение новостей науки, технологий и медицины. Контент охватывает темы от космоса и физики до биологии, медицины и психологии. Редакцию возглавляет Nancy Shute, издатель - Maya Ajmera.

Большинство авторов имеют научное или журналистское образование и придерживаются высоких стандартов проверки фактов и прозрачности.

По оценке Media Bias/Fact Check, Science News получает рейтинг Pro-Science с очень высоким уровнем фактчекинга и отсутствием политической предвзятости. Издание доступно в печатном и цифровом форматах и имеет архив, охватывающий более века научных новостей.

