В 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдать

- За год Луна оборачивается вокруг Земли около 12,37 раза
- В некоторых годах можно наблюдать 13 новолуний или полнолуний
Луна проходит через разные фазы в течение примерно одного месяца. Когда она полностью освещена, это называется полнолунием, а когда полностью скрыта — новолунием. В момент полнолуния Луна находится напротив Солнца, отражая его свет, а во время новолуния — между Землёй и Солнцем, из-за чего становится невидимой на небе.
За год Луна оборачивается вокруг Земли около 12,37 раза, поэтому в некоторых годах можно наблюдать 13 новолуний или полнолуний. В рамках 19-летнего цикла происходит 235 новолуний, что означает: в семи из этих лет бывает одно дополнительное новолуние, сообщает IFLScience.
Такое "лишнее" полнолуние традиционно называют Голубой Луной. Именно отсюда пошло выражение "раз в голубую Луну" — то есть, крайне редко. Похожее понятие — Чёрная Луна — пришло из астрологических традиций. Современное его значение — это "редкое" новолуние, аналог Голубой Луны, только для тёмной фазы.
Голубая Луна бывает либо вторым полнолунием в одном календарном месяце (ежемесячная), либо третьим полнолунием в астрономическом сезоне (сезонная). То же относится и к Чёрной Луне: она может быть ежемесячной (второе новолуние в месяце, случается раз в 29 месяцев) или сезонной (третье новолуние в одном сезоне, примерно каждые 33 месяца). Последняя Чёрная Луна была всего 8 месяцев назад — она была ежемесячной.
В августе текущего года мы ожидаем сезонную Чёрную Луну. Следующее подобное явление произойдёт только в 2027 году, совпав с новолунием, вызвавшим редкое солнечное затмение 2 августа 2027 года.
Возникает вопрос: если Луну всё равно не видно, и затмения не будет, зачем вообще знать о Чёрной Луне? Ответ прост: хоть Луна и красива, её яркость мешает наблюдать ночное небо — особенно во время метеорных потоков. А период новолуния, включая Чёрную Луну, даёт отличную возможность насладиться звёздами без лишнего света.
