В 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдать

Период новолуния, включая Чёрную Луну, даёт отличную возможность насладиться звёздами без лишнего света.

https://science.glavred.info/v-2025-godu-budet-tolko-odna-chernaya-luna-kogda-mozhno-nablyudat-10690094.html Ссылка скопирована

Луна / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

За год Луна оборачивается вокруг Земли около 12,37 раза

В некоторых годах можно наблюдать 13 новолуний или полнолуний

Луна проходит через разные фазы в течение примерно одного месяца. Когда она полностью освещена, это называется полнолунием, а когда полностью скрыта — новолунием. В момент полнолуния Луна находится напротив Солнца, отражая его свет, а во время новолуния — между Землёй и Солнцем, из-за чего становится невидимой на небе.

За год Луна оборачивается вокруг Земли около 12,37 раза, поэтому в некоторых годах можно наблюдать 13 новолуний или полнолуний. В рамках 19-летнего цикла происходит 235 новолуний, что означает: в семи из этих лет бывает одно дополнительное новолуние, сообщает IFLScience.

Такое "лишнее" полнолуние традиционно называют Голубой Луной. Именно отсюда пошло выражение "раз в голубую Луну" — то есть, крайне редко. Похожее понятие — Чёрная Луна — пришло из астрологических традиций. Современное его значение — это "редкое" новолуние, аналог Голубой Луны, только для тёмной фазы.

Голубая Луна бывает либо вторым полнолунием в одном календарном месяце (ежемесячная), либо третьим полнолунием в астрономическом сезоне (сезонная). То же относится и к Чёрной Луне: она может быть ежемесячной (второе новолуние в месяце, случается раз в 29 месяцев) или сезонной (третье новолуние в одном сезоне, примерно каждые 33 месяца). Последняя Чёрная Луна была всего 8 месяцев назад — она была ежемесячной.

В августе текущего года мы ожидаем сезонную Чёрную Луну. Следующее подобное явление произойдёт только в 2027 году, совпав с новолунием, вызвавшим редкое солнечное затмение 2 августа 2027 года.

Возникает вопрос: если Луну всё равно не видно, и затмения не будет, зачем вообще знать о Чёрной Луне? Ответ прост: хоть Луна и красива, её яркость мешает наблюдать ночное небо — особенно во время метеорных потоков. А период новолуния, включая Чёрную Луну, даёт отличную возможность насладиться звёздами без лишнего света.

Смотрите видео - редкое природное явление:

Миллионы людей на американском континенте и в Европе выходили на улицы, чтобы увидеть редкое астрономическое явление. Луна закрыла собой Солнце аж на 4 минуты.

Ранее публиковались удивительные кадры солнечного затмения в Украине. Лучше всего солнечное затмение было видно в центральных и западных областях.

Как писал ранее Главред, ранее было редкое солнечное затмение впервые за 18 лет. Долгое время нечто тайное создавало радиоизлучение из глубокого космоса.

Больше новостей:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред