Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

Древняя индийская практика дутья в раковину может стать простым и эффективным способом уменьшить храп и улучшить качество сна, указывают ученые.
Новое исследование показало, что древний метод может стать эффективным средством борьбы с неприятными симптомами храпа и улучшить качество сна. Речь идет о дутье в раковину, известном как дутье в шанкх, сообщает Newsweek.

Главред выяснил, как избавиться от храпа в домашних условиях.

Почему люди храпят - что делать, если плохо спишь ночью

"Дуновение в шанкх (ракушку, - ред.) - это традиционная практика в индийской культуре, которая часто используется в религиозных ритуалах и йоге. Она символизирует благополучие и, как считается, очищает окружающую среду", - рассказал доктор Кришна К. Шарма, автор исследования из Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Индии.

Эта практика берет свое начало примерно с 1000 года до н. э., а используемые раковины - большие и спиралевидные, принадлежат морским улиткам.

"Йогические тексты также описывают это как дыхательное упражнение, которое укрепляет легкие и горло. В нашей клинической практике несколько пациентов сообщили, что после регулярного дутья в раковину они лучше спят и чувствуют меньше утомляемости. Один из них даже показал улучшение результатов исследования сна без использования аппарата постоянного положительного давления в дыхательных путях [CPAP, современное лечебное устройство - ред.]", - пояснил Шарма.

Исследователи отмечают, что примеры ее применения вдохновили их проверить эффективность этой древней йогической дыхательной техники в рамках официального клинического испытания.

Результаты исследования - как избавиться от храпа

В период с мая 2022-го по январь 2024 года в исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 19 до 65 лет с умеренным обструктивным апноэ сна (СОАС). Им провели полисомнографию - ночное мониторирование сна, после чего участников опросили о его качестве и уровне дневной сонливости.

Добровольцев случайно поделили на две группы: 16 человек обучали технике дутья в ракушку, а 14 - выполняли упражнения по глубокому дыханию. Перед началом занятий дома обе группы прошли индивидуальное обучение в клинике под руководством исследователей. Те, кто практиковал дутье, получили традиционную шанкху, которую используют в йоге.

Рекомендация для обеих групп была одинакова - тренироваться не менее 15 минут пять дней в неделю. Через полгода участников повторно оценили.

Результаты показали, что в группе дутья в ракушку дневная сонливость снизилась на 34%, сон улучшился, а количество эпизодов апноэ во время сна уменьшилось на четыре-пять случаев в час. Кроме того, у них фиксировался более высокий уровень кислорода в крови в течение ночи, чем у тех, кто занимался глубоким дыханием.

Почему люди храпят, когда спят

Доктор Шарма объяснил, что этот метод, который применяется уже несколько десятилетий, создает сильные вибрации и сопротивление воздушному потоку. Это, вероятно, помогает укрепить мышцы верхних дыхательных путей, в частности горло и мягкое небо - те участки, которые часто сжимаются во время сна у людей с обструктивным апноэ сна (ОСА). Уникальная спиралевидная форма шанка может также способствовать определенным акустическим и механическим эффектам, дополнительно стимулирующим и тонизирующим эти мышцы.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, как улучшить качество сна с помощью обычного мыла - простой, но действенный метод. Эксперты отмечают, что размещение кусочка мыла возле ног во время сна может помочь некоторым людям уменьшить ночные судороги и ощущение беспокойных ног.

Также эксперты советуют есть один популярный продукт, чтобы улучшить качество сна. Шоколад, кроме приятного вкуса, способен улучшить сон, если выбирать его правильную разновидность и употреблять умеренно.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

