Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

Марина Иваненко
26 августа 2025, 21:22
18
Самые таинственные острова мира скрывают опасности и секреты. Эти острова закрыты для посетителей и хранят свои уникальные истории.
Самые таинственные острова мира
Самые таинственные острова мира / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие острова мира являются самыми опасными
  • Почему острова считают опасными

Казалось бы, на нашей планете уже не осталось ни одного неизведанного уголка. Но есть места, куда попасть невозможно ни за какие деньги. Эти острова скрывают опасных животных, токсичные вещества или просто оберегают свой уникальный образ жизни от внешнего мира. Каждый из них имеет свою особую историю. Главред расскажет подробнее.

Остров Нихау, Гавайи: собственность частной семьи

Остров Нихау, расположенный на Гавайском архипелаге, более известен как "Запретный остров". В 1864 году король Гавайев Камеамеа V продал его Элизабет Синклер-Робинсон за 10 000 долларов, и с тех пор он принадлежит ее потомкам. Около 130 коренных гавайцев проживают на острове и сумели сохранить свою уникальную культуру, диалект и традиционный образ жизни. Владельцы острова, братья Брюс и Кит Робинсоны, запретили посторонним лицам посещать его, чтобы защитить культуру и экологию от внешнего воздействия.

видео дня

Жизнь жителей Нихау - не идеализированная идиллия. Они не имеют права покидать остров. Здесь действуют строгие ограничения: запрет на длинные волосы и ношение сережек. На острове нет водопровода, поэтому люди вынуждены собирать дождевую воду. Во время засухи это создает большие проблемы. В то же время на Нихау есть школа, жители пользуются медицинским страхованием, имеют доступ к телевидению и радио.

Во время Второй мировой войны на острове совершил аварийную посадку японский самолет - это был единственный случай налета японской авиации на Гавайские острова. К тому же, на Нихау расположена военная база США, и местные жители нередко участвуют в военных учениях, выполняя роль "вражеских следопытов". Несмотря на запрет, владельцы иногда организовывают для туристов экскурсии и сафари.

Остров Илья-да-Кеймада-Гранди, Бразилия: царство змей

Этот бразильский остров, известный как Змеиный, считается одним из самых опасных мест на Земле. Доступ сюда ограничен из-за огромного количества ядовитых змей. На площади 43 гектара обитает около 400 000 особей (среди них и островной ботропс, находящийся на грани исчезновения). Яд этого вида чрезвычайно токсичен: он вызывает мгновенный некроз тканей и может убить человека за считанные минуты.

Высадка на остров разрешена только представителям Военно-морских сил Бразилии для обслуживания маяка, а также ученым. Каждая экспедиция обязательно сопровождается врачом с противоядием. Для обычных людей попасть сюда невозможно - и это к лучшему, ведь выжить там почти нереально.

Видео о самых таинственных островах мира можно посмотреть здесь:

Остров Северный Сентинел, Индийский океан: цивилизация вне времени

Северный Сентинел расположен в Бенгальском заливе и считается одним из самых изолированных мест на планете. На протяжении 60 000 лет его население, племя сентинельцев, живет в полной изоляции от внешнего мира. Они крайне враждебно относятся к чужакам: любые попытки контакта заканчивались трагедией, поскольку всех, кто приближается к берегу, сентинельцы атакуют стрелами.

В 2011 году правительство Индии установило официальный запрет приближаться к острову ближе чем на 9 км, чтобы защитить как местное население, так и посторонних от опасных столкновений.

Остров Груинард, Шотландия: наследие биологического оружия

Когда-то на этом острове жили люди, но во время Второй мировой войны его выкупило Министерство обороны Великобритании для тайных испытаний. В 1942 году здесь начали тестировать биологическое оружие.

После экспериментов Груинард стал одним из самых опасных мест на Земле. Только через 48 лет начали операцию по очистке. И только в 1990 году остров официально признали безопасным и вернули прежним владельцам.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA

YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более чем 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

20:56Война
"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:15Война
Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

21:24

Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинаний

21:22

Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

21:08

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

21:04

Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мираВидео

20:56

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
20:45

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее времяВидео

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

Реклама
20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

Реклама
18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

17:53

Что ваш месяц рождения расскажет о характере - нумерологи объяснили

17:52

Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

17:47

Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

17:37

Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивалиВидео

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

16:49

Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

16:39

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

16:30

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:26

Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

16:20

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

16:15

Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

16:09

Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

16:02

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

15:55

Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

15:54

Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежнойВидео

Реклама
15:46

Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

15:29

Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушениеВидео

15:23

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:20

Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую РоссиюВидео

15:04

ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

14:57

Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землейФото

14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять