Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

Самые таинственные острова мира скрывают опасности и секреты. Эти острова закрыты для посетителей и хранят свои уникальные истории.

Самые таинственные острова мира / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие острова мира являются самыми опасными

Почему острова считают опасными

Казалось бы, на нашей планете уже не осталось ни одного неизведанного уголка. Но есть места, куда попасть невозможно ни за какие деньги. Эти острова скрывают опасных животных, токсичные вещества или просто оберегают свой уникальный образ жизни от внешнего мира. Каждый из них имеет свою особую историю. Главред расскажет подробнее.

Остров Нихау, Гавайи: собственность частной семьи

Остров Нихау, расположенный на Гавайском архипелаге, более известен как "Запретный остров". В 1864 году король Гавайев Камеамеа V продал его Элизабет Синклер-Робинсон за 10 000 долларов, и с тех пор он принадлежит ее потомкам. Около 130 коренных гавайцев проживают на острове и сумели сохранить свою уникальную культуру, диалект и традиционный образ жизни. Владельцы острова, братья Брюс и Кит Робинсоны, запретили посторонним лицам посещать его, чтобы защитить культуру и экологию от внешнего воздействия.

Жизнь жителей Нихау - не идеализированная идиллия. Они не имеют права покидать остров. Здесь действуют строгие ограничения: запрет на длинные волосы и ношение сережек. На острове нет водопровода, поэтому люди вынуждены собирать дождевую воду. Во время засухи это создает большие проблемы. В то же время на Нихау есть школа, жители пользуются медицинским страхованием, имеют доступ к телевидению и радио.

Во время Второй мировой войны на острове совершил аварийную посадку японский самолет - это был единственный случай налета японской авиации на Гавайские острова. К тому же, на Нихау расположена военная база США, и местные жители нередко участвуют в военных учениях, выполняя роль "вражеских следопытов". Несмотря на запрет, владельцы иногда организовывают для туристов экскурсии и сафари.

Остров Илья-да-Кеймада-Гранди, Бразилия: царство змей

Этот бразильский остров, известный как Змеиный, считается одним из самых опасных мест на Земле. Доступ сюда ограничен из-за огромного количества ядовитых змей. На площади 43 гектара обитает около 400 000 особей (среди них и островной ботропс, находящийся на грани исчезновения). Яд этого вида чрезвычайно токсичен: он вызывает мгновенный некроз тканей и может убить человека за считанные минуты.

Высадка на остров разрешена только представителям Военно-морских сил Бразилии для обслуживания маяка, а также ученым. Каждая экспедиция обязательно сопровождается врачом с противоядием. Для обычных людей попасть сюда невозможно - и это к лучшему, ведь выжить там почти нереально.

Видео о самых таинственных островах мира можно посмотреть здесь:

Остров Северный Сентинел, Индийский океан: цивилизация вне времени

Северный Сентинел расположен в Бенгальском заливе и считается одним из самых изолированных мест на планете. На протяжении 60 000 лет его население, племя сентинельцев, живет в полной изоляции от внешнего мира. Они крайне враждебно относятся к чужакам: любые попытки контакта заканчивались трагедией, поскольку всех, кто приближается к берегу, сентинельцы атакуют стрелами.

В 2011 году правительство Индии установило официальный запрет приближаться к острову ближе чем на 9 км, чтобы защитить как местное население, так и посторонних от опасных столкновений.

Остров Груинард, Шотландия: наследие биологического оружия

Когда-то на этом острове жили люди, но во время Второй мировой войны его выкупило Министерство обороны Великобритании для тайных испытаний. В 1942 году здесь начали тестировать биологическое оружие.

После экспериментов Груинард стал одним из самых опасных мест на Земле. Только через 48 лет начали операцию по очистке. И только в 1990 году остров официально признали безопасным и вернули прежним владельцам.

