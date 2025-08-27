Укр
Невероятное открытие: ученые нашли самую древнюю воду и узнали ее вкус

Алексей Тесля
27 августа 2025, 02:31
Вода находилась в трещинах горных пород на глубоком уровне и была полностью изолирована от поверхности на протяжении миллиардов лет.
Найдена самая старая вода на планете / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/ronymichaud, Pixabay/Pexels

Во время исследований на большой глубине в канадских шахтах учёные сделали поразительное открытие — они нашли воду, возраст которой превышает 2 миллиарда лет. Это делает её самой древней из всех, когда-либо обнаруженных на Земле.

Как сообщает издание IFLScience, открытие принадлежит группе геологов под руководством профессора Барбары Шервуд Лоллар.

По её словам, вода находилась в трещинах горных пород на глубоком уровне и была полностью изолирована от поверхности на протяжении миллиардов лет. Благодаря этому она сохранилась практически в первозданном виде с древнейших геологических времён.

Особый интерес у исследователей вызвало не только возраст воды, но и то, что в ней удалось обнаружить признаки древней микробной жизни. Это может дать новое понимание того, как микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях глубин Земли на протяжении огромных временных отрезков.

Профессор также рассказала, что вместе с коллегами решила попробовать найденную воду на вкус. Она оказалась очень солёной и горькой — гораздо более соленая, чем морская. Этот вкус объясняется накоплением минералов и солей из окружающих пород: чем дольше вода изолирована от внешней среды, тем выше их концентрация.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

