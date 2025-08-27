Невероятное открытие: ученые нашли самую древнюю воду и узнали ее вкус

Вода находилась в трещинах горных пород на глубоком уровне и была полностью изолирована от поверхности на протяжении миллиардов лет.

https://science.glavred.info/neveroyatnoe-otkrytie-uchenye-nashli-samuyu-drevnyuyu-vodu-i-uznali-ee-vkus-10692962.html Ссылка скопирована

Найдена самая старая вода на планете / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/ronymichaud, Pixabay/Pexels

Вы узнаете:

Открытие принадлежит группе геологов

Вода находилась в трещинах горных пород на глубоком уровне

Во время исследований на большой глубине в канадских шахтах учёные сделали поразительное открытие — они нашли воду, возраст которой превышает 2 миллиарда лет. Это делает её самой древней из всех, когда-либо обнаруженных на Земле.

Как сообщает издание IFLScience, открытие принадлежит группе геологов под руководством профессора Барбары Шервуд Лоллар.

видео дня

По её словам, вода находилась в трещинах горных пород на глубоком уровне и была полностью изолирована от поверхности на протяжении миллиардов лет. Благодаря этому она сохранилась практически в первозданном виде с древнейших геологических времён.

Особый интерес у исследователей вызвало не только возраст воды, но и то, что в ней удалось обнаружить признаки древней микробной жизни. Это может дать новое понимание того, как микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях глубин Земли на протяжении огромных временных отрезков.

Профессор также рассказала, что вместе с коллегами решила попробовать найденную воду на вкус. Она оказалась очень солёной и горькой — гораздо более соленая, чем морская. Этот вкус объясняется накоплением минералов и солей из окружающих пород: чем дольше вода изолирована от внешней среды, тем выше их концентрация.

Украине грозит дефицит пресной воды

В связи с масштабными изменениями климата Украина в ближайшие десятилетия может столкнуться с дефицитом пресной воды — особенно острой эта проблема станет для крупных южных городов. Об этом сообщил Сергей Сухомлин, руководитель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Он подчеркнул, что одной лишь сменой климатических условий дело не ограничивается. По его словам, на водный баланс страны также могут повлиять действия соседних государств, которые способны сократить объёмы доступных Украине водных ресурсов.

Смотрите видео - как добывают подземную воду:

Ранее ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников. После того, как в мире растают все ледники, Одесса перестанет существовать, а Крым станет островом.

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Больше новостей:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред