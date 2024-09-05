Самым жутким моментом является то, что, по версии астронома, Апофис почти не контролировался телескопами с мая 2021 года.

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Апофис был открыт в 2004 году, и теперь угрожает Земле / Фото pixabay.com

В пятницу, 13 апреля 2029 года колоссальный астероид, известный как "Бог Хаоса", может быть на курсе столкновения с Землей. 99942 Апофис был открыт в 2004 году, и считалось, что он имеет лишь 2,7% шансов ударить Землю в 2029 году, сообщает Yahoo.

По данным наблюдений, было предсказано, что он приблизится к Земле на расстояние не ближе чем в 18 300 миль от нашей планеты

Однако недавно канадский астроном Пол Вигерт пришел к выводу, что "маленький объект", столкнувшись с астероидом, может резко изменить эту траекторию.

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"Вероятность того, что невидимый маленький астероид отклонит Апофис настолько, чтобы направить его на столкновение с Землей в 2029 году (d 3,4 м, v > 5 102 м с1), составляет примерно 108", - заявил астроном.

Астероид Апофис, что о нем известно 99942 Апофис - околоземный астероид диаметром около 300 метров и массой около 20 млн т. Принадлежит к группе Атона. Сближается с Землей в точке, примерно соответствующей 13 апреля. Имел самую высокую оценку угрозы столкновения с Землей по шкале Торино (4). После дополнительных исследований уровень угрозы был уменьшен с четвертого (тесное сближение, требует внимания астрономов) до нулевого (опасности нет).

Согласно Google Gemini, концепция определяет, что расстояние "d" должно составлять не менее 3,4 метра, а изменение скорости "v" должно быть более 5 102 метров в секунду, чтобы оно могло изменить путь астероида.

Однако самым жутким моментом является то, что, по версии астронома, Апофис почти не контролировался телескопами с мая 2021 года и будет оставаться таким до 2027 года.

"Это возникает просто из-за относительной геометрии Апофиса, Земли и Солнца, которая ставит астероид на дневное небо в течение рассматриваемого промежутка времени", - заявил астроном.

Недавно стало известно, что к Земле несется астероид, размером в два футбольных поля. Как говорят ученые, подобное сближение астероида и Земли происходит лишь раз в десять лет.

В свою очередь ученые сделали интересное открытие, что находится внутри Луны. Лунное ядро очень похоже на земное - с внешним жидким слоем и твердым внутренним ядром.

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