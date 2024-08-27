Ученые определили признаки высокого IQ

Для многих это стало неожиданным открытием.

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Ученые назвали признаки высокого IQ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Любовь к чтению, разговоры с самим собой, ночной образ жизни и другие привычки могут свидетельствовать о высоком уровне интеллекта (IQ). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования психологов.

"Если вы разговариваете сами с собой, это вовсе не признак сумасшествия. Напротив, это может указывать на то, что вы умнее большинства", — говорится в статье.

Исследования показывают, что такая привычка улучшает память, способствует уверенности и повышает внимательность.

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Что такое коэффициент интеллекта? Коэффициент интеллекта (англ. IQ — intelligence quotient) — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида). Определяется с помощью специальных тестов (таких как тест Айзенка). Коэффициент интеллекта является попыткой оценки фактора общего интеллекта.

Кроме того, ученые выявили более высокий IQ у людей, склонных к мечтательности, интровертов и тех, кто предпочитает активность по ночам. Еще одним возможным индикатором высокого интеллекта считается жизнь в легком беспорядке, что может быть связано с нестандартным мышлением.

Чтение книг также является фактором, указывающим на высокий IQ, так как оно развивает когнитивные способности, улучшая концентрацию и воображение.

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