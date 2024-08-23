Полмиллиона человек могут умереть: жара в Европе резко возрастает - The Guardian

Глобальное потепление, к сожалению, давно стало печальной реальностью нашей планеты.

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Количество смертей от жары растет / depositphotos.com/ua

Смертность в Европе может увеличиться втрое до конца века. Причиной станет глобальное потепление.

Под самый большой солнечный удар попадут Италия, Греция и Испания.

Деталями поделилось издание The Guardian.

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Основой для таких выводов стало исследование, опубликованное в журнале Lancet Public Health, которое показало, что количество смертей от жары в Европе может значительно увеличиться до конца века. Однако, как ни странно, цифры вырастут непропорционально.

Что такое глобальное потепление Глобальное потепление - постепенное повышение температуры поверхности Земли и океана, которое длится более века, в период с 1850 по 2024 год.

Нагрев происходил не только благодаря солнечной радиации, но преимущественно внутренними источниками (распад калия-40, гравитационной дифференциацией), пишет Википедия.

Исследовательские данные показывают, что солнечные циклы на росте температуры в глубине океанов мало отражаются: динамика температуры океана не повторяет солнечные циклы, температура постоянно растет.

Глобальное потепление связывалось с парниковым эффектом и приводит к изменению климата в планетарных масштабах.

Что будет, если будет глобальное потепление?

Если ситуация сложится так, что глобальное потепление достигнет катастрофических 3 или 4ºC, рост смертности от жары значительно превысит падение смертности от холода. Как исследовали ученые, изменение климата может создать "беспрецедентные проблемы" для систем здравоохранения, особенно во время жары.

"Ожидается, что из-за потепления климата и старения населения произойдет гораздо больше смертей, связанных с жарой, тогда как смертность от холода уменьшится лишь незначительно", - сказал соавтор исследования Дэвид Гарсия-Леон из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

129 тыс. человек в год - столько может убить жара, если температура поднимется на 3ºC выше доиндустриального уровня.

Сколько людей умерло от жары за год?

Сегодня цифра в 44 тыс. человек, умерших от жары в Европе, удивляет.

Однако это ничто по сравнению с тем, что в 2100 году, по данным исследования, ежегодное количество смертей от холода и жары в Европе может вырасти с 407 тыс. человек до 450 тыс.

Каким могут быть последствия глобального потепления?

Самая опасная ситуация, по данным исследователей, будет на территориях с высоким уровнем безработицы, бедностью, структурными экономическими изменениями, эмиграцией и старением населения.

Они менее способны адаптироваться к климатическим убыткам, а также больше пострадают от роста смертности от жары.

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