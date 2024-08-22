Во время ремонта мужчина нашел находку XII века: чье лицо там изображено

Ремонтируя свой дом, мужчина нашел очень интересный камень.

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Мужчина нашел исторический клад / Коллаж: Главред, фото: allthatsinteresting

Во время ремонта своего дома, мужчина из города Клотцов, Германия, обнаружил под домом массивный камень, украшенный резьбой.

Предмет весом 1000 фунтов имел примерно три фута в высоту, два фута в ширину и фут глубины, сообщает Аllthatsinteresting.

Проведя разговор с исследователями, стало известно, что эта чрезвычайная находка - это камень с изображением XII века, редкий вид наскального искусства, который возник в немецких регионах железного века.

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История рисунков в Скандинавии и Германии Камни-иллюстрации впервые появились примерно в 400 г. н. э. в Скандинавии и Германии и продолжали изготавливаться примерно до 1100 г. н. э., сообщает Аllthatsinteresting. По словам историков, эти рисуночные камни являются редкостью, на сегодня их существует менее 1000 различных форм, размеров. Многие из этих камней найдены на Готланде, крупнейшем острове Швеции и бывшей горячей точке викингов, который, возможно, был домом для примерно 60 поселений викингов в период своего расцвета. Новейший камень с изображениями, найденный в Клотцове, является одним из самых уникальных, когда-либо обнаруженных, отчасти потому, что он был изготовлен, когда христианство распространялось по региону.

На камне вырезана христианская фигура, которая держит крест перед грудью. / фото: allthatsinteresting

Эта находка является первым камнем-иллюстрацией такого рода, к тому же дает уникальный взгляд на временную шкалу христианизации Северной Европы.

По данным исследователей, на камне может быть изображение епископа Отто Бамбергского, миссионера 12-го века, который активно действовал в этой местности, хотя еще нужны дополнительные исследования.

"Камень был положен горизонтально на землю резьбой вверх у одной из стен дома. Его, возможно, использовали как ступеньку для дверей, когда дом впервые построили в 18 веке. На самом камне было изображение мужчины, который держит крест на груди, а также несколько других религиозных символов", - рассказал мужчина.

Он немедленно сообщил о находке и приказал передать камень в город Шверин для исследования. Там эксперты установили, что на камне изображен религиозный деятель XII века.

Этот 900-летний камень является единственным камнем с изображением фигуры, которая держит крест перед телом, что делает его бесценным историческим артефактом для понимания хронологии христианизации в Северной Европе.

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