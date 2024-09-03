К Земле несется астероид, размером в два футбольных поля: какова угроза

Астрономы сообщили, что через несколько недель они смогут увидеть астероид "2024 ON", который приближается к Земле. Об этом сообщает издание New York Post.
Сообщается, что астероид пролетит на астрономически близком, но безопасном расстоянии до нашей планеты. Также астрономы рассказали, что размер астероида равен примерно 220 метров, а это почти как два футбольных поля.
Его можно будет заметить с Северного полушария Земли. Также сообщалось, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около одного миллиона километров, что примерно в 2,6 раза превышает расстояние между Землей и Луной, и пролетит с близкого, но безопасного расстояния.
Благодаря проекту "Виртуальный телескоп" стало известно, что такой астероид на таком расстоянии пролетает примерно раз в десять лет. Благодаря этому проекту 15 сентября в 14:30 за этим астероидом можно будет наблюдать в режиме онлайн.
"Астероиды - это обломки горных пород, оставшихся после формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад", - напомнили в NASA.
Сообщается, что в этом году мимо Земли уже пролетало несколько потенциально опасных астероидов, однако, ни один из них не представлял для людей реальной угрозы.
Потенциально опасные астрономические объекты
Потенциально опасный астрономический объект (ПНАО) - космический объект (астероид или комета), который может приближаться к Земле на потенциально опасное расстояние (0,05 a.o.) и имеет достаточно большие размеры более 492 футов (150 м) для того, чтобы столкновение нанесло значительный ущерб. Подавляющее большинство известных сейчас ПНАО - астероиды, также имеется небольшое количество комет.
Космические объекты и явления - последние новости
Напомним, потенциально опасный астероид 2024 KQ1 пролетел близко возле Земли 4 июля. За ним можно было наблюдать через телескоп.
Также напомним, что почти два десятилетия назад астрономы и ученые узнали о существовании астероида Апофис, который был потенциально опасным для людей. Теперь, когда 13 апреля 2029 года он максимально приблизится к Земле, его будут рассматривать, как ценную возможность изучить небесные тела.
Стоит сказать, что недавно с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, ученые обнаружили уникальное явление на богатом металлом астероиде Психея.
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