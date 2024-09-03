УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

К Земле несется астероид, размером в два футбольных поля: какова угроза

Степан Гафтко
3 сентября 2024, 01:48
31
Как говорят ученые, подобное сближение астероида и Земли происходит лишь раз в десять лет.
К Земле несется астероид, размером в два футбольных поля: какова угроза
К Земле летит астероид / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos

Астрономы сообщили, что через несколько недель они смогут увидеть астероид "2024 ON", который приближается к Земле. Об этом сообщает издание New York Post.

Сообщается, что астероид пролетит на астрономически близком, но безопасном расстоянии до нашей планеты. Также астрономы рассказали, что размер астероида равен примерно 220 метров, а это почти как два футбольных поля.

видео дня

Его можно будет заметить с Северного полушария Земли. Также сообщалось, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около одного миллиона километров, что примерно в 2,6 раза превышает расстояние между Землей и Луной, и пролетит с близкого, но безопасного расстояния.

Благодаря проекту "Виртуальный телескоп" стало известно, что такой астероид на таком расстоянии пролетает примерно раз в десять лет. Благодаря этому проекту 15 сентября в 14:30 за этим астероидом можно будет наблюдать в режиме онлайн.

"Астероиды - это обломки горных пород, оставшихся после формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад", - напомнили в NASA.

Сообщается, что в этом году мимо Земли уже пролетало несколько потенциально опасных астероидов, однако, ни один из них не представлял для людей реальной угрозы.

Потенциально опасные астрономические объекты

Потенциально опасный астрономический объект (ПНАО) - космический объект (астероид или комета), который может приближаться к Земле на потенциально опасное расстояние (0,05 a.o.) и имеет достаточно большие размеры более 492 футов (150 м) для того, чтобы столкновение нанесло значительный ущерб. Подавляющее большинство известных сейчас ПНАО - астероиды, также имеется небольшое количество комет.

Космические объекты и явления - последние новости

Напомним, потенциально опасный астероид 2024 KQ1 пролетел близко возле Земли 4 июля. За ним можно было наблюдать через телескоп.

Также напомним, что почти два десятилетия назад астрономы и ученые узнали о существовании астероида Апофис, который был потенциально опасным для людей. Теперь, когда 13 апреля 2029 года он максимально приблизится к Земле, его будут рассматривать, как ценную возможность изучить небесные тела.

Стоит сказать, что недавно с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, ученые обнаружили уникальное явление на богатом металлом астероиде Психея.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука космос
Реклама

Главное за день

Начштаба "Азова" рассказал о будущих планах РФ, если она захватит Покровск

Начштаба "Азова" рассказал о будущих планах РФ, если она захватит Покровск

02:45 Война
Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру

Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру

23:36 Украина
Руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого уволили: что стоит знать

Руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого уволили: что стоит знать

23:00 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась 41750

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить «Ja Ja» - что это значит 30131

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить "Ja Ja" - что это значит

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы 6629

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы

Прямо в день рождения: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа 5460

Прямо в день рождения: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

Последние новости

03:00

112 лет под водой: ученые показали, как выглядит затонувший Титаник - фото

02:45

Начштаба "Азова" рассказал о будущих планах РФ, если она захватит Покровск

02:30

Лимонная кислота против засора: пробивное средство ошарашит результатомВидео

01:48

К Земле несется астероид, размером в два футбольных поля: какова угроза

00:57

Одна из стран НАТО поддержала направление пилотов-ветеранов в Украину для F-16

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
00:07

Еще два "золота": в каких дисциплинах Украина лучшая на Паралимпиаде-2024

02 сентября, понедельник
23:36

Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по ДнепруВидео

23:00

Руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого уволили: что стоит знать

22:58

Десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов - DeepState

Реклама
22:55

Россияне приближаются к Покровску, ВСУ вышли из Новогродовки - офицер

22:53

После двухнедельного пожара: в сети появились снимки сгоревшей нефтебазы в РФВидео

22:32

В Польше просят сбивать ракеты России: в НАТО резко отреагировали на это

22:22

В МИД "припечатали" Монголию: делит с Путиным ответственность за преступления

22:02

США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник" - Reuters

21:57

Бездомные Сибири и "Африканский корпус": кого РФ мобилизует для войны

21:34

"Мы завершим эту войну": у Зеленского анонсировали внезапное увеличение ударов по РФ

21:26

Атаки за 3 тысячи километров: названы цели дальнобойных ударов Украины по РФ

21:15

Когда ожидать следующий массированный ракетный удар от РФ: прогноз аналитиков

20:27

Нужно опередить РФ: Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины

20:12

Иран готовит крупную поставку баллистических ракет для РФ: в Bloomberg раскрыли угрозы

Реклама
20:11

Coca-Cola и 10 минут времени: способ, как быстро отмыть налет унитаза

19:56

В Польше открестились от слов своего же министра о сбитии ракет РФ

19:36

Только современный "Шерлок Холмс" найдет цифру 5: загадку нужно разгадать за 7 секунд

19:30

Атака ракетами и дронами: в КГВА назвали вероятные цели новых ударов РФ по Киеву

19:30

Путину грозит ультиматум от Украины, красные линии окончательно перечеркнутымнение

19:29

Ударят грозы, дожди и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания

19:22

Жестокие бои за Покровск: Мусиенко дал неутешительный прогноз на осень

19:14

Влияние на людей и технику: прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября

19:10

График отключения света на 3 сентября: в какие часы не будет электроэнергии

18:45

Вредителей просто не станет: самые полезные цветы для красивого сада

18:42

Восстановление Чигиринской АЭС: Кошарная раскрыла, почему станция не нужна Украине

18:40

2 очень сложных периода в сентябре: названы даты, когда нужно быть осторожнымиВидео

18:40

Ровенская АЭС была на грани: подробности одной из последних атак РФ на Украину

18:22

Зеленский раскрыл цель Курской операции и назвал самую "горячую" точку на фронте

18:07

Когда закончится война: военный назвал единственный способ остановить РФВидео

17:54

Массированная атака на Киев: почему РФ "засыпает" город ракетами - эксперты

17:33

Национальный кэшбэк стартовал в Украине: как получить до 3000 гривен в месяц

17:29

Перед визитом Гросси: Зеленский объяснил перспективы деоккупации ЗАЭС

17:26

Что нужно вынести из дома, чтобы избавиться от всего негатива - важные приметы

17:15

"Россияне будут шокированы": в ОП не исключают массированные удары вглубь РФ

Реклама
16:59

Надо найти странный мешок за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

16:55

Риск того не стоит: какие вещи нельзя класть в стиральную машину

16:50

Церковный праздник 3 сентября: что запрещено делать в день мученицы Василисы

16:26

Детали стоимости строительства и ремонта дорог должны быть открыты – Госаудитслужба

16:12

Нефтебаза россиян в Пролетарске горела 9 дней, но обнаружен еще один очаг

16:01

"Украинцам надо думать, как выжить зимой": ограничения света будут 3-4 года - Кошарная

15:54

Приносят несчастье: какие вещи нельзя покупать на секонд-хенде

15:51

Харьков под обстрелом РФ: в городе серия мощных взрывов, есть раненые

15:51

В Ровно врачи онкоцентра устроили танцы на столах: руководство заведения увольняетсяВидео

15:44

Нацбанк намерен заменить все "копейки": что изменится для украинцев

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять