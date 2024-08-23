Что находится внутри Луны: ученые сделали интересное открытие

Лунное ядро очень похоже на земное - с внешним жидким слоем и твердым внутренним ядром, говорят ученые.

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Что находится внутри Луны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Тщательное исследование показало, что внутреннее ядро Луны на самом деле представляет собой твердый шар с плотностью, схожей с плотностью железа. Исследователи надеются, что это поможет разрешить давний спор о том, является ли внутреннее сердце Луны твердым или расплавленным, и приведет к более точному пониманию истории Луны - и, как следствие, истории Солнечной системы. Об этом пишет журнал Nature.

"Наши результаты ставят под сомнение эволюцию магнитного поля Луны благодаря демонстрации существования внутреннего ядра и поддерживают сценарий глобального переворота мантии, который предоставляет существенные сведения о временной шкале бомбардировки Луны в первый миллиард лет Солнечной системы", - пишет группа под руководством астронома Артура Брио из Французского национального центра научных исследований во Франции.

Сообщается, что исследование внутреннего состава объектов в Солнечной системе эффективнее всего осуществляется с помощью сейсмических данных. То, как акустические волны, генерируемые землетрясениями, движутся и отражаются от материала внутри планеты или луны, может помочь ученым создать подробную карту недр объекта.

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Брио и его коллеги собрали данные из космических миссий и экспериментов по лазерной локации Луны, чтобы составить профиль различных характеристик Луны. К ним относятся степень её деформации из-за гравитационного взаимодействия с Землей, изменение её расстояния от Земли и её плотность.

Затем они провели моделирование с различными типами ядер, чтобы найти те, которые наиболее точно соответствуют данным наблюдений.

После этого они сделали несколько интересных выводов. В частности, модели, которые наиболее точно напоминают то, что мы знаем о Луне, описывают активный переворот глубоко внутри лунной мантии. Это означает, что более плотный материал внутри Луны падает к центру, а менее плотный материал поднимается вверх. Эта активность давно предлагалась как способ объяснения присутствия определенных элементов в вулканических регионах Луны. Исследование группы добавляет еще один пункт в список доказательств "за".

Они также обнаружили, что лунное ядро очень похоже на земное - с внешним жидким слоем и твердым внутренним ядром. Согласно их моделированию, внешнее ядро имеет радиус около 362 километров, а внутреннее ядро имеет радиус около 258 километров. Это около 15 процентов от всего радиуса Луны.

Кроме того, группа обнаружила, что внутреннее ядро также имеет плотность около 7822 килограммов на кубический метр. Это очень близко к плотности железа.

"Мы знаем, что вскоре после своего образования Луна имела мощное магнитное поле, которое начало ослабевать около 3,2 миллиарда лет назад. Такое магнитное поле создается движением и конвекцией в ядре, поэтому то, из чего состоит лунное ядро, имеет большое значение для того, как и почему исчезло магнитное поле. Учитывая надежду человечества вернуться на Луну в относительно короткие сроки, возможно, нам не придется долго ждать сейсмического подтверждения этих открытий", - подчеркнул астроном Артур Брио.

Что известно о журнале Nature? Nature - самый престижный рецензируемый научный журнал мира. В 2009 году вошел в Список 100 самых влиятельных журналов по биологии и медицине за последние 100 лет под № 1 и был назван Журналом Столетия. Печатается еженедельно в Соединенном королевстве, начиная с 1869 года. Nature печатает статьи по всем научным дисциплинам и областям исследований, сообщает Википедия.

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