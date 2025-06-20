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Ученые просто обомлели: древнее захоронение открыло невероятную тайну

Алексей Тесля
20 июня 2025, 11:26
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Одной из самых трогательных находок стала собака, аккуратно уложенная у ног погребённой.
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В Норвегии сделали археологическое открытие / Коллаж: Главред, фото: Facebook/TMUarkeologi

Главное:

  • Лодочная могила эпохи викингов датируется X веком и, вероятно, принадлежала знати
  • Часть останков, в том числе крупные фрагменты, сохранились достаточно хорошо

Новое археологическое открытие в Норвегии проливает свет на тесные отношения между женщинами и их собаками более тысячи лет назад. Обнаруженная на острове Сенья лодочная могила эпохи викингов датируется X веком и, вероятно, принадлежала представительнице знати.

Одной из самых трогательных находок стала собака, аккуратно уложенная у ног погребённой — свидетельство особой привязанности между человеком и животным, пишет Interesting Engineering.

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Исследование было проведено археологами Музея Арктического университета Норвегии. Команда обнаружила, что останки женщины были помещены в церемониальную лодку длиной 5,4 метра. Несмотря на то, что древесина лодки частично разложилась, её контуры хорошо читались в почве.

Археолог Аня Рот Ниеми прокомментировала находку для Science Norway, отметив: "Существуют предания о том, как люди заботились о своих собаках, когда те заболевали. Это говорит о том, что даже в те времена у людей была сильная эмоциональная связь с животными".

Первыми находками, которые указали на возможное захоронение, стали броши и фрагменты костей, случайно обнаруженные с помощью металлоискателя на глубине около 20 сантиметров. Эти артефакты натолкнули исследователей на мысль о наличии богатой могилы.

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/ Facebook/TMUarkeologi

Во время официальных раскопок стало ясно, что это действительно лодочная могила, а найденные предметы — изысканные украшения, янтарные и костяные бусы, серебряные броши, текстильные элементы и инструменты для обработки тканей — указывали на высокий статус похороненной.

Особый интерес вызвала собака, захороненная вместе с женщиной. Вероятно, животное сопровождало свою хозяйку не только при жизни, но и должно было охранять её в загробном мире. Подобные находки известны и по другим погребениям викингов — например, в Осебергской ладье (834 год н. э.) также были найдены останки животных, включая четырёх собак, множество лошадей и быка, что подчеркивало высокий ранг похороненных.

Часть останков, в том числе крупные кости и фрагменты рёбер, сохранились достаточно хорошо, а вот мелкие кости, такие как фаланги пальцев, остались лишь в виде слабых следов в песке. Также археологи обнаружили остатки одежды и другие органические материалы, что позволит провести более подробные анализы.

Следующий этап — лабораторное изучение. Ученые планируют определить пол, возраст, рост, рацион и общее состояние здоровья женщины. Кроме того, новая находка — ещё одна брошь неподалёку — стала основанием для продолжения раскопок в этом районе в надежде найти другие древние захоронения.

Ранее сообщалось о том, что археологи нашли остатки древнего храма. Исследователи, вероятно, совершили впечатляющее открытие и нашли остатки храма, где Иисус творил библейские чудеса, описанные в Новом Завете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что археологи обнаружили невероятный артефакт. Меч, известный как меч дако, имел форму змеи и, как полагают, использовался для защиты мертвых от злых духов.

Больше новостей:

Музей университета Тромсе

Основанный в 1872 году, является одним из старейших научных учреждений в Северной Норвегии. Музей специализировался на естественных науках , археологии , культуре саамов и исследованиях Арктики. Ежегодно музей посещают более 80 000 человек, и он продолжает оставаться важным учреждением как для исследований, так и для общественного образования, пишет Википедия.

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