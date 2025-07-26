Что опаснее - жара или холод: критические пределы, за которыми жизнь невозможна

Температура тела влияет на все функции организма. Когда температура тела превышает 42 °C, начинается разрушение белков. А вот холод - иногда даже спасает.

https://science.glavred.info/chto-opasnee-zhara-ili-holod-kriticheskie-predely-za-kotorymi-zhizn-nevozmozhna-10684802.html Ссылка скопирована

Что нас убивает: жара или холод? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что опаснее для организма: жара или холод

Как тело адаптируется под критические температуры

Температура тела человека - один из важнейших физиологических показателей. Ее баланс является критически важным для нормального функционирования организма. Многие считают, что переохлаждение более угрожающе для здоровья, чем перегрев. Однако ситуация противоположная: высокая температура тела опаснее, чем низкая, и главная причина этого - в самом строении наших клеток и молекул. Подробнее расскажет Главред.

Предел выживания: как долго выдержит тело

Как рассказывают на ютуб-канале "Интересная наука", нормальная температура тела составляет примерно 37 °C. Известны случаи выживания при снижении температуры вплоть до 13,7 градуса, когда человек попадал в ледяную воду или оказывался на сильном морозе. Это довольно редкие случаи, но они свидетельствуют о том, что организм может выжить даже при таком сильном охлаждении.

видео дня

Другое дело - перегрев. Температура тела свыше 40 градусов уже представляет серьезную угрозу. При 42-43 °C человек начинает терять сознание, а при 44 °C клеточные процессы становятся необратимо поврежденными. Если температура поднимается до 46-47 °C - шансов выжить почти не остается. Основная причина - разрушение белковых структур, нарушение клеточной мембраны и "запекание" тканей, подобное варке яиц.

Почему белки не выдерживают жары

Каждая функция нашего организма зависит от белков. Белки - это сложные молекулы с особой трехмерной формой, благодаря которой они могут взаимодействовать с другими веществами. Когда температура повышается, эти структуры теряют свою форму. Они денатурируются - разворачиваются и слипаются, образуя комки, которые уже не могут выполнять свои функции.

Параллельно разрушаются и клеточные мембраны: вместо стабильного липидного состояния они становятся слишком жидкими. В таком состоянии клетки не могут поддерживать внутреннее равновесие - они "протекают", теряют ионы, нарушается транспорт веществ. Это приводит к обезвоживанию, остановке работы органов и, в конце концов, к смерти.

Видео о том, что убьет вас быстрее: высокая или низкая температура тела можно посмотреть здесь:

Гипотермия: замораживание с шансом на спасение

Низкая температура действует по-другому. В состоянии гипотермии все процессы в теле, включая метаболизм, замедляются. Клеткам нужно меньше энергии и кислорода, их активность уменьшается, но структура белков и мембран остается относительно стабильной. То есть холод не разрушает белки, а лишь "замораживает" их работу.

Иногда гипотермия даже спасает жизнь. В медицине ее применяют во время операций на сердце или мозге, чтобы уменьшить потребление кислорода и избежать повреждения тканей. Даже органы для трансплантации хранят при низкой температуре, чтобы замедлить их старение.

Температурная выносливость: не все выживают одинаково

Не все живые существа одинаково чувствительны к температуре. Например, некоторые бактерии, обитающие в горячих источниках, имеют белки, которые работают даже при 70 °C и более. Но человеческие белки имеют ограниченный температурный диапазон: наша биохимия настроена на узкий интервал - примерно от 36 до 40 градусов.

Высокая температура действует быстро, и тепловой удар может наступить уже через несколько минут. Человек теряет способность регулировать тепло, нарушается кровообращение, сердце перегружается, мозг отекает. В таком состоянии счет идет на минуты, а не часы.

Лучше замерзнуть, чем свариться

При гипотермии организм имеет больше времени на адаптацию. Холод влияет постепенно, и если оказать человеку своевременную помощь, его можно спасти даже при критически низкой температуре тела. В случае перегрева шансы на выживание исчезают гораздо быстрее.

Поэтому, как ни странно, замерзнуть - менее опасно, чем перегреться. Ведь тело, которое остыло, еще можно вернуть к жизни. А тело, в котором белки "сварились", уже не спасти.

Вас может заинтересовать:

"Интересная наука" - что это за ресурс? YouTube-канал "Цікава наука" - это украиноязычный проект, который адаптирует мировые научно-популярные видео для широкой аудитории. Канал публикует ролики по биологии, физике, географии, астрономии и математике в переводе и озвучке на украинском языке. Темы подаются просто, с примерами, которые легко воспринимаются даже подростками. Особенность канала - высокое качество перевода и сохранение оригинальной структуры подачи материала. Видео набирают тысячи просмотров и пользуются популярностью среди учеников, студентов и взрослых. "Цікава наука" - один из самых популярных научно-образовательных YouTube-каналов в украинском сегменте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред