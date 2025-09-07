Укр
Настоящий гигант: учёные показали облик крупнейшего млекопитающего на планете

Алексей Тесля
7 сентября 2025, 02:35
Это массивное животное, не имевшее рога, но обладавшее длинной шеей, напоминало жирафа.
парацератерий
Парацератерий был самым большим млекопитающим/ Коллаж: Главред, скриншот YouTube/National Geographic Animaux

Вы узнаете:

  • Крупнейшим сухопутным млекопитающим в истории был парацератерий
  • В 2021 году в Тибете был найден новый вид — Paraceratherium linxiaense

Многие ученые считают, что крупнейшим сухопутным млекопитающим в истории был вымерший носорог парацератерий (Paraceratherium), обитавший в Азии примерно 34–23 миллиона лет назад, в олигоцене.

Это массивное животное, не имевшее рога, но обладавшее длинной шеей, напоминало жирафа и значительно превышало по размерам современных африканских слонов. Его длина достигала 7,4 метра, рост в плечах — около 5 метров, а вес — до 17 тонн, что в несколько раз больше массы нынешнего носорога, говорится в материале IFLScience.

В 2021 году в Тибете был найден новый вид — Paraceratherium linxiaense, возраст которого составил 26,5 миллиона лет. Окаменелости, включая почти целый череп длиной более метра, позволили точнее оценить размеры и анатомию этого гиганта.

Тем не менее, титул самого большого наземного млекопитающего остается предметом научных споров. Некоторые считают, что древний слон Палеолоксодон с прямыми бивнями мог весить до 22 тонн, но такие оценки основаны на неполных находках. Более реалистичные данные, полученные по полным скелетам, указывают на вес 13–15 тонн.

Также в число претендентов входит мастодонт Борсона, весивший до 16 тонн.

Однако ни одно из этих млекопитающих не сравнится с гигантскими динозаврами, такими как патаготитан (Patagotitan mayorum), достигавший 37 метров в длину и весивший, как десять африканских слонов.

Настоящий монстр: гигантский крокодил-долгожитель

Считается, что Генри достиг возраста примерно 124 лет, что делает его самым старым зарегистрированным крокодилом в мире. За свою невероятно долгую жизнь он стал отцом тысяч детёнышей и достиг по-настоящему гигантских размеров — свыше 5 метров в длину и около 700 килограммов массы.

Ранее сообщалось о том, что владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать. Штрафы за незарегистрированную собаку могут достигать почти тысячи гривен.

Напомним, ранее Главред сообщалось о том, что в Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться. Двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".

IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

