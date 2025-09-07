Настоящий гигант: учёные показали облик крупнейшего млекопитающего на планете

Это массивное животное, не имевшее рога, но обладавшее длинной шеей, напоминало жирафа.

Многие ученые считают, что крупнейшим сухопутным млекопитающим в истории был вымерший носорог парацератерий (Paraceratherium), обитавший в Азии примерно 34–23 миллиона лет назад, в олигоцене.

Это массивное животное, не имевшее рога, но обладавшее длинной шеей, напоминало жирафа и значительно превышало по размерам современных африканских слонов. Его длина достигала 7,4 метра, рост в плечах — около 5 метров, а вес — до 17 тонн, что в несколько раз больше массы нынешнего носорога, говорится в материале IFLScience.

В 2021 году в Тибете был найден новый вид — Paraceratherium linxiaense, возраст которого составил 26,5 миллиона лет. Окаменелости, включая почти целый череп длиной более метра, позволили точнее оценить размеры и анатомию этого гиганта.

Тем не менее, титул самого большого наземного млекопитающего остается предметом научных споров. Некоторые считают, что древний слон Палеолоксодон с прямыми бивнями мог весить до 22 тонн, но такие оценки основаны на неполных находках. Более реалистичные данные, полученные по полным скелетам, указывают на вес 13–15 тонн.

Также в число претендентов входит мастодонт Борсона, весивший до 16 тонн.

Однако ни одно из этих млекопитающих не сравнится с гигантскими динозаврами, такими как патаготитан (Patagotitan mayorum), достигавший 37 метров в длину и весивший, как десять африканских слонов.

