Лютые зимы уже не грозят: почему в Украине изменился климат

Вы узнаете:
- По каким причинам в Украине меняется климат
- Где в Украине наиболее угрожающие засухи
Последние несколько лет в Украине становится заметно изменение климата. Летом 2024 года температура воздуха неделями превышала деление в +30 градусов и била все рекорды.
Главред исследовал, почему произошло изменение климата. Из открытых источников становится понятно, что в Украине температуры растут, зимы становятся менее суровыми, а засухи случаются все чаще.
Главной причиной является глобальное потепление, которое возникает из-за повышенной концентрации парниковых газов в атмосфере. Выбросы СО2, образующиеся в результате сжигания ископаемого топлива, вырубки лесов и промышленной деятельности, создают "парниковый эффект", задерживая тепло в атмосфере.
Если говорить о том, в каком регионе Украины самый сухой климат, то им считается юг Украины, в частности Херсонская, Запорожская и Одесская области. Здесь выпадает всего 300-400 мм осадков в год, что в несколько раз меньше, чем в Карпатах. Именно эти территории больше всего страдают от "опустынивания" и недостатка воды.
Учитывая данную ситуацию возникает вопрос, что сделала Украина для борьбы с изменением климата? На самом деле в стране уже принимают меры для смягчения последствий изменения климата, а именно:
- Развитие возобновляемой энергетики.
- Увеличение лесонасаждений для восстановления экосистем.
- Уменьшение использования угля и постепенный переход на экологически чистые источники энергии.
- Участие в международных экологических инициативах, таких как Парижское климатическое соглашение.
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Что такое глобальное потепление
Глобальное потепление - постепенное повышение температуры поверхности Земли и океана, которое длится более века, в период с 1850 по 2024 год.
Нагрев происходил не только благодаря солнечной радиации, но преимущественно внутренними источниками (распад калия-40, гравитационной дифференциацией), пишет Википедия.
Исследовательские данные показывают, что солнечные циклы на росте температуры в глубине океанов мало отражаются: динамика температуры океана не повторяет солнечные циклы, температура постоянно растет.
Глобальное потепление связывалось с парниковым эффектом и приводит к изменению климата в планетарных масштабах.
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