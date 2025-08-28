В шаге от новой формы жизни: учёные "отшлифовали" ген и сделали невозможное

Открыт путь к созданию новых белков, лекарств и молекул, которые невозможны в естественных условиях.

Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Главное:

Вместо привычных 64 "слов" ДНК (кодонов), Syn57 использует только 57

Открыт путь к созданию новых белков, лекарств и молекул

Бактерию Escherichia coli превратили в Syn57 — живой организм с уникальным генетическим кодом, которого не существует в природе.

Вместо привычных 64 "слов" ДНК (кодонов), Syn57 использует только 57, говорится в материале Daily Mail.

Это открыло путь к созданию новых белков, лекарств и молекул, которые невозможны в естественных условиях, отмечается в материале.

В чем особенность новой бактерии

Особенность Syn57 — устойчивость к вирусам и невозможность "перепутаться" с природными микробами. А значит — меньше рисков для окружающей среды.

Проект длился годы: геном переписывали вручную, разделили на 38 частей и сшивали обратно с помощью CRISPR.

Пока что Syn57 растёт в 4 раза медленнее обычных бактерий. Но это — лишь начало новой эры в синтетической биологии.

Цели исследования

Новый способ делать лекарства;

Получение материалов будущего;

Надёжные, безопасные ГМО;

Потенциально — искусственная жизнь.

