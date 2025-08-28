В шаге от новой формы жизни: учёные "отшлифовали" ген и сделали невозможное

Главное:
- Вместо привычных 64 "слов" ДНК (кодонов), Syn57 использует только 57
- Открыт путь к созданию новых белков, лекарств и молекул
Бактерию Escherichia coli превратили в Syn57 — живой организм с уникальным генетическим кодом, которого не существует в природе.
Вместо привычных 64 "слов" ДНК (кодонов), Syn57 использует только 57, говорится в материале Daily Mail.
Это открыло путь к созданию новых белков, лекарств и молекул, которые невозможны в естественных условиях, отмечается в материале.
В чем особенность новой бактерии
Особенность Syn57 — устойчивость к вирусам и невозможность "перепутаться" с природными микробами. А значит — меньше рисков для окружающей среды.
Проект длился годы: геном переписывали вручную, разделили на 38 частей и сшивали обратно с помощью CRISPR.
Пока что Syn57 растёт в 4 раза медленнее обычных бактерий. Но это — лишь начало новой эры в синтетической биологии.
Цели исследования
- Новый способ делать лекарства;
- Получение материалов будущего;
- Надёжные, безопасные ГМО;
- Потенциально — искусственная жизнь.
