В шаге от новой формы жизни: учёные "отшлифовали" ген и сделали невозможное

Алексей Тесля
28 августа 2025, 02:28
Открыт путь к созданию новых белков, лекарств и молекул, которые невозможны в естественных условиях.
Ученые сделали важное открытие

Главное:

  • Вместо привычных 64 "слов" ДНК (кодонов), Syn57 использует только 57
  • Открыт путь к созданию новых белков, лекарств и молекул

Бактерию Escherichia coli превратили в Syn57 — живой организм с уникальным генетическим кодом, которого не существует в природе.

Вместо привычных 64 "слов" ДНК (кодонов), Syn57 использует только 57, говорится в материале Daily Mail.

Это открыло путь к созданию новых белков, лекарств и молекул, которые невозможны в естественных условиях, отмечается в материале.

В чем особенность новой бактерии

Особенность Syn57 — устойчивость к вирусам и невозможность "перепутаться" с природными микробами. А значит — меньше рисков для окружающей среды.

Проект длился годы: геном переписывали вручную, разделили на 38 частей и сшивали обратно с помощью CRISPR.

Пока что Syn57 растёт в 4 раза медленнее обычных бактерий. Но это — лишь начало новой эры в синтетической биологии.

Цели исследования

  • Новый способ делать лекарства;
  • Получение материалов будущего;
  • Надёжные, безопасные ГМО;
  • Потенциально — искусственная жизнь.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

