Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

Долголетие, вероятно, связано с особым типом старения, установили ученые.

Что известно:

Долгожители либо болеют гораздо позже, либо избегают серьезных возрастных заболеваний

Несколько факторов значительно увеличивают шансы дожить до 100 лет

Исследователи из Стокгольма пришли к выводу, что секрет долголетия у людей, перешагнувших столетний рубеж, кроется не столько в умении справляться с болезнями, сколько в том, что они каким-то образом вовсе избегают их появления.

В рамках исследования ученые изучили данные людей, родившихся в период с 1920 по 1922 годы. Оказалось, что только 4% из них перенесли инсульт к 85 годам, что стало неожиданностью для специалистов, сообщает UNILAD.

"Несмотря на продолжительность жизни, риск развития заболеваний у них с возрастом оставался значительно ниже, чем у их сверстников, проживших меньше", — рассказали авторы исследования.

Согласно полученным данным, лишь 12,5% тех, кто дожил до 100 лет, имели инфаркт, тогда как среди людей в возрасте 80–89 лет таких было 24%.

"Это говорит о том, что долгожители либо болеют гораздо позже, либо вовсе избегают серьезных возрастных заболеваний, в отличие от тех, кто умирает раньше", — пояснили они.

Подчеркивается, что долголетие, вероятно, связано с особым типом старения. Однако пока не ясно, играет ли ключевую роль наследственность, образ жизни, условия окружающей среды или их комбинация.

Хотя универсального рецепта долголетия не существует, учёные уверены: сбалансированное питание, качественный сон и регулярная физическая активность значительно увеличивают шансы дожить до 100 лет.

Как определить начало периода старения

Старение — это естественный этап в жизни человека, наступающий после зрелости. Он сопровождается постепенным снижением физических сил, когнитивных функций и изменением привычных социальных ролей. Этот период имеет как биологические, так и социальные проявления, которые помогают распознать его наступление.

