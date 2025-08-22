Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

Алексей Тесля
22 августа 2025, 03:05
9
Долголетие, вероятно, связано с особым типом старения, установили ученые.
старение, долголетие
Раскрыт секрет долголетия / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Что известно:

  • Долгожители либо болеют гораздо позже, либо избегают серьезных возрастных заболеваний
  • Несколько факторов значительно увеличивают шансы дожить до 100 лет

Исследователи из Стокгольма пришли к выводу, что секрет долголетия у людей, перешагнувших столетний рубеж, кроется не столько в умении справляться с болезнями, сколько в том, что они каким-то образом вовсе избегают их появления.

В рамках исследования ученые изучили данные людей, родившихся в период с 1920 по 1922 годы. Оказалось, что только 4% из них перенесли инсульт к 85 годам, что стало неожиданностью для специалистов, сообщает UNILAD.

видео дня

"Несмотря на продолжительность жизни, риск развития заболеваний у них с возрастом оставался значительно ниже, чем у их сверстников, проживших меньше", — рассказали авторы исследования.

Согласно полученным данным, лишь 12,5% тех, кто дожил до 100 лет, имели инфаркт, тогда как среди людей в возрасте 80–89 лет таких было 24%.

"Это говорит о том, что долгожители либо болеют гораздо позже, либо вовсе избегают серьезных возрастных заболеваний, в отличие от тех, кто умирает раньше", — пояснили они.

Подчеркивается, что долголетие, вероятно, связано с особым типом старения. Однако пока не ясно, играет ли ключевую роль наследственность, образ жизни, условия окружающей среды или их комбинация.

Хотя универсального рецепта долголетия не существует, учёные уверены: сбалансированное питание, качественный сон и регулярная физическая активность значительно увеличивают шансы дожить до 100 лет.

Как определить начало периода старения

Старение — это естественный этап в жизни человека, наступающий после зрелости. Он сопровождается постепенным снижением физических сил, когнитивных функций и изменением привычных социальных ролей. Этот период имеет как биологические, так и социальные проявления, которые помогают распознать его наступление.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

Также вам может быть интересно:

Об источнике: UNILAD

Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука старение
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

02:15Фронт
"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии Кремля

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии Кремля

00:17Война
Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:33Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Последние новости

03:37

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

03:05

Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

02:22

Таким разбивают сердце: ТОП-4 знака, которые доверяют людям слишком быстро

02:15

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

01:30

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
00:45

Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает словоВидео

00:17

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии КремляВидео

21 августа, четверг
23:57

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

23:35

Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внукВидео

Реклама
23:33

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

Реклама
19:53

Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кустыВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

17:44

Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

17:34

Сильно моложе: бывшего Джессики Альбы подловили за поцелуями с копией актрисы

17:19

С тонной взрывчатки: новые детали производства дальнобойной ракеты Фламинго

17:09

Фонд Андрея Матюхи объявил о партнерстве с "Укренерго" в рамках программы защиты ремонтников актуально

17:06

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

Реклама
16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий - Ермак сделал заявление

16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

16:12

Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

15:50

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять