Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

Что известно:
- Долгожители либо болеют гораздо позже, либо избегают серьезных возрастных заболеваний
- Несколько факторов значительно увеличивают шансы дожить до 100 лет
Исследователи из Стокгольма пришли к выводу, что секрет долголетия у людей, перешагнувших столетний рубеж, кроется не столько в умении справляться с болезнями, сколько в том, что они каким-то образом вовсе избегают их появления.
В рамках исследования ученые изучили данные людей, родившихся в период с 1920 по 1922 годы. Оказалось, что только 4% из них перенесли инсульт к 85 годам, что стало неожиданностью для специалистов, сообщает UNILAD.
"Несмотря на продолжительность жизни, риск развития заболеваний у них с возрастом оставался значительно ниже, чем у их сверстников, проживших меньше", — рассказали авторы исследования.
Согласно полученным данным, лишь 12,5% тех, кто дожил до 100 лет, имели инфаркт, тогда как среди людей в возрасте 80–89 лет таких было 24%.
"Это говорит о том, что долгожители либо болеют гораздо позже, либо вовсе избегают серьезных возрастных заболеваний, в отличие от тех, кто умирает раньше", — пояснили они.
Подчеркивается, что долголетие, вероятно, связано с особым типом старения. Однако пока не ясно, играет ли ключевую роль наследственность, образ жизни, условия окружающей среды или их комбинация.
Хотя универсального рецепта долголетия не существует, учёные уверены: сбалансированное питание, качественный сон и регулярная физическая активность значительно увеличивают шансы дожить до 100 лет.
Как определить начало периода старения
Старение — это естественный этап в жизни человека, наступающий после зрелости. Он сопровождается постепенным снижением физических сил, когнитивных функций и изменением привычных социальных ролей. Этот период имеет как биологические, так и социальные проявления, которые помогают распознать его наступление.
Об источнике: UNILAD
Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.
