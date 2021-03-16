В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность

Астероид 2001 FO32 относится к категории "потенциально опасных". По данным NASA, его диаметр достигает 914 метров.
Самый крупный астероид, который приблизится к Земле в 2021 году, максимально сблизится с нашей планетой 21 марта в 18:03 по киевскому времени. По данным NASA, его диаметр достигает 914 метров.
При приближении к Земле астероид будет двигаться со скоростью около 124 тысячи километров в час. Это невероятно большой показатель: он больше, чем у большинства других астероидов, говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.
Сам астероид, который уже получил имя 2001 FO32, относится к категории "потенциально опасных". В то же время ученые заверяют, что угрозы столкновения с Землей нет: даже в ближайшей точке приближения – астероид будет находиться от Земли в пять раз дальше, чем Луна.
В следующий раз мимо Земли он будет пролетать в 2052 году. Причем на расстоянии еще дальше, чем в этот раз – в семь раз дальше, чем Луна.
Более того, эксперты NASA заверили, что в ближайшие сто лет ни у одного из известных науке крупных астероидов нет ни малейшего шанса столкнуться с Землей.
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