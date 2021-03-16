УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность

16 марта 2021, 06:30
Прослушать новость
Остановить

Астероид 2001 FO32 относится к категории "потенциально опасных". По данным NASA, его диаметр достигает 914 метров.

Самый большой астероид 2021 летит к Земле в чем опасность
Самый большой астероид 2021 летит к Земле: в чем опасность / Открытые источники

Самый крупный астероид, который приблизится к Земле в 2021 году, максимально сблизится с нашей планетой 21 марта в 18:03 по киевскому времени. По данным NASA, его диаметр достигает 914 метров.

При приближении к Земле астероид будет двигаться со скоростью около 124 тысячи километров в час. Это невероятно большой показатель: он больше, чем у большинства других астероидов, говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.

Сам астероид, который уже получил имя 2001 FO32, относится к категории "потенциально опасных". В то же время ученые заверяют, что угрозы столкновения с Землей нет: даже в ближайшей точке приближения – астероид будет находиться от Земли в пять раз дальше, чем Луна.

В следующий раз мимо Земли он будет пролетать в 2052 году. Причем на расстоянии еще дальше, чем в этот раз – в семь раз дальше, чем Луна.

Более того, эксперты NASA заверили, что в ближайшие сто лет ни у одного из известных науке крупных астероидов нет ни малейшего шанса столкнуться с Землей.

Новости науки:

наука астероид
Сейчас вы просматриваете новость «В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасностьВ марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность

Последние новости

07:46
В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнил, когда наступит тепло
07:45
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
07:45
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
07:15
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
07:10
Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки Видео
Реклама
06:56
Почему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется мнение
06:41
Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину
06:30
В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность Видео
06:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета Фото Видео
05:24
Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину Видео
04:53
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Видео
04:10
Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич Видео
03:19
Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V Видео
03:16
Как часто можно красить волосы и почему Видео
02:41
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
02:08
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
00:47
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
00:19
Что о вас может рассказать маникюр Видео
00:07
Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья Видео
15 марта, понедельник
23:29
Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине Видео
Реклама
23:10
Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру
22:54
Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт Фото Видео
22:53
Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу Видео
22:43
"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca Видео
22:34
Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу Видео
22:03
Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой Видео
22:00
Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США Видео
21:58
В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ Видео
21:20
В Беларуси повязали журналиста с украинским корнями, в МИД возмущены
20:58
У Кравчука рассказали, как Донбасс превратят в российскую военную базу Видео
20:56
Фильчаков представил новых руководителей прокуратуры в Харьковской области
20:39
У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу Видео
20:37
Готовьтесь снова плакать – приквел игры To the Moon уже на подходе Видео
20:36
В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда Видео
20:14
В МОН предупредили о затяжных каникулах школьников из-за коронавируса Видео
20:03
Минздрав назвал "фейком" отказ стран ЕС от вакцинации AstraZeneca Видео
19:46
СМИ опубликовали новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу Видео
19:31
В детском саду Киева вспыхнул громкий "туалетный" скандал Видео
19:24
На невышедшую игру Star Citizen геймеры потратили 350 млн долларов Видео
19:18
Власти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера Видео
Реклама
18:50
В Минздраве озвучили сроки вакцинации от коронавируса учителей Видео
18:47
Названы крупнейшие компании-налогоплательщики в Украине в 2020 году
18:34
В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19 Видео
18:25
Анонсирован постапокалиптический экшен в духе S.T.A.L.K.E.R. Видео
17:58
В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом
17:37
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca Видео
17:16
Финал саги Думслеера: вышел тизер второго дополнения для DOOM Eternal Видео
17:01
В прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине Видео
16:49
Авторы Fall Guys представили 4-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
16:45
В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за планов по Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять