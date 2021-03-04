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Ученые назвали сроки и причину апокалипсиса

4 марта 2021, 05:28
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Кислород в атмосфере снизится. Вместе с тем начнет выделяться метан, что ускорит исчезновение живых существ.

Земля
Конец света наступит через миллиард лет/ Фото pixaby

Группа японских и американских ученых смоделировала, как атмосфера планеты Земля будет изменяться из-за различных биологических, климатических и геологических процессов.

Исследователи выяснили, что на планете резко упадет уровень кислорода, в результате большая часть жизни на Земле будет уничтожена. По прогнозу, апокалипсис наступит через миллиард лет, пишет Daily Mail.

Ученые выяснили, что по мере того, как Солнце будет становиться горячее, содержание углекислого газа в атмосфере начнет падать из-за поглощения тепла молекулами диоксида углерода и их разрушения. Озоновый слой также исчезнет.

Когда уровень углекислого газа упадет ниже критического значения, что займет примерно 10 тысяч лет, растения больше не смогут поддерживать процесс фотосинтеза и вымрут.

Кислород в атмосфере также снизится, что станет губительным для всех сухопутных и морских животных. Вместе с тем начнет выделяться метан, что ускорит исчезновение живых существ. На Земле останутся лишь анаэробные микроорганизмы, что похоже на биосферу до появления сложных организмов.

Отмечается, что планета вернется к состоянию, напомнинающему раннюю Землю, еще до наступления так называемых влажных парниковых условий, при которых вода будет безвозвратно утекать из атмосферы планеты.

Полученные данные свидетельствуют о том, что атмосферный кислород не является постоянным элементом обитаемых планет, что имеет значение для наших поисков жизни в других мирах.

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Напомним:

  • Конец света уже не за горами, объявили ученые-атомщики из Чикаго. Их Часы судного дня 2020 приблизили апокалипсис.
  • Ученые считают, что рано или поздно Солнечная система погибнет. По расчетам, в качестве термоядерного источника энергии для Земли, светило будет стабильно работать не менее пяти миллиардов лет.
ученые Апокалипсис
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