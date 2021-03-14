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SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9

14 марта 2021, 12:52
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Компания Илона Маска запустила 60 спутников Starlink. Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You.

Ракета Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9 состоялся около 12:00 по киевскому времени/ Фото twitter.com/SpaceX

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX запустила 60 мини-спутников в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.

Запуск примечателен тем, что спутники Starlink вывела на орбиту ракета Falcon 9, для которой это девятый по счету старт. SpaceX обнародовала в Twitter видео момента запуска.

Запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You"), завершив девятый полет этого ускорителя", - говорится в сообщении.

Справка. Starlink – проект бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 тысяч аппаратов, каждый весом приблизительно 260 кг.

По состоянию на 14 марта на орбите уже 1201 спутник. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в 10 млрд долларов.

В 2021 году Маск хочет удвоить скорость связи Starlink.

Напомним:

Falcon 9 SpaceX Илон Маск новости Украины и мира
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SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9

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