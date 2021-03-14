SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9

Компания Илона Маска запустила 60 спутников Starlink. Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You.
Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX запустила 60 мини-спутников в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.
Запуск примечателен тем, что спутники Starlink вывела на орбиту ракета Falcon 9, для которой это девятый по счету старт. SpaceX обнародовала в Twitter видео момента запуска.
Запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени.
"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You"), завершив девятый полет этого ускорителя", - говорится в сообщении.
Liftoff! pic.twitter.com/V3vn9PolF0— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021
Справка. Starlink – проект бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 тысяч аппаратов, каждый весом приблизительно 260 кг.
По состоянию на 14 марта на орбите уже 1201 спутник. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в 10 млрд долларов.
В 2021 году Маск хочет удвоить скорость связи Starlink.
Напомним:
- Спутниковый Интернет Starlink американской космической компании SpaceX может появиться на территории Украины уже в следующем году. Покрытие украинского пространства запланировано на 2022 год.
- Маск впервые протестировал спутниковый Интернет от Starlink 22 октября 2019 года. Он отправил в тестовом режиме твитт, после чего сообщил о том, что его инициатива увенчалась успехом.