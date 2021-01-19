К Земле летит опасный 55-метровый астероид: названа опасность для планеты

К Земле летит огромный астероид / pixabay

22 января к Земле подлетит огромный астероид. Как сообщили в NASA, размер астероида – 55 метров и ему дали название астероид 2020 YE5. На данный момент он пролетает мимо Марса.

Скорость этого астероида составляет 10,5 км в секунду и 37 800 км в час. Этот огромный космический камень способен облететь Землю полностью всего за один час, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), пишет Express.

Как сообщают в NASA объяснили, движение астероида никакого вреда Земле не принесет. Он приблизится к планете почти на такое же расстояние, на котором обычно находится Луна.

"Научный интерес к кометам и астероидам во многом обусловлен их статусом относительно неизменных остатков мусора, которые образовались в процессе формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Астероиды – это осколки, которые остались от первоначальной агломерации внутренних планет, включая Меркурий, Венеру, Землю и Марс", - отметили ученые.

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