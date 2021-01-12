УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Над Камчаткой взорвался метеорит

12 января 2021, 08:45
Прослушать новость
Остановить

По предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров.

Над Камчаткой взорвался метеорит / скриншот из видео

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров заявил, что ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой.

"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", - сказал Чебров, сообщает РИА Новости.

Ученый отметил, что специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами.

Оно активно распространялось в социальных сетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв.

По его словам, по предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Чебров отметил, что на видео, снятом очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.

Падение метеоритов – о чем сообщалось ранее:

новости России метеорит
Сейчас вы просматриваете новость «Над Камчаткой взорвался метеорит». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Над Камчаткой взорвался метеоритНад Камчаткой взорвался метеорит
Следующий материал

Последние новости

09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского
09:11
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:47
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
Реклама
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
06:36
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
06:34
Тихановская предложила изменить официальное название Беларуси
06:14
Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа Видео
Реклама
05:48
Возможен ли сценарий Карабаха для Донбасса: эксперт оценил шансы Видео
05:19
"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки Видео
04:50
Какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин - ответ ученых Видео
04:23
Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей Видео
03:47
Прелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году Фото
03:01
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
02:12
Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович Видео
00:59
Что нельзя есть натощак: названы опасные продукты Видео
00:53
Медик рассказал, как уберечь легкие от серьезных проблем Видео
00:23
Больницы забиты: инфекционист рассказала о жесточайшей борьбе с коронавирусом Видео
00:19
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Видео
11 января, понедельник
23:50
Комаровский рассказал, как вакцина от COVID-19 повлияет на лечение онкобольных Видео
23:45
Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса Видео
23:12
Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена Видео
22:57
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
22:39
В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса
22:32
Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима Видео
22:14
Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату
22:00
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
21:58
Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Видео
Реклама
21:50
Скончался легендарный российский рок-музыкант
21:47
Ученые обнаружили белок, который не пропускает коронавирус Видео
21:46
Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине Видео
21:26
"Произойдет огромное восстание": СМИ раскрыли планы протестующих в день инаугурации Байдена Видео
21:23
Стала известна дата премьеры ремастера культовой трилогии Mass Effect Видео
21:18
Кулеба рассказал, что Киев будет обсуждать с Москвой по поводу Крыма
21:13
Оккупанты Крыма хотят отдать дно высохшего водоема под застройку
20:55
Эксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь Видео
20:37
Дубинский и Онищенко прокомментировали санкции против них Видео
20:35
Локдаун в Киеве: названы новые условия работы метро Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять