Над Камчаткой взорвался метеорит / скриншот из видео

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров заявил, что ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой.

"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", - сказал Чебров, сообщает РИА Новости.

Ученый отметил, что специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами.

Оно активно распространялось в социальных сетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв.

По его словам, по предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Чебров отметил, что на видео, снятом очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.

Падение метеоритов – о чем сообщалось ранее: