Над Камчаткой взорвался метеорит

По предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров.
Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров заявил, что ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой.
"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", - сказал Чебров, сообщает РИА Новости.
Ученый отметил, что специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами.
Оно активно распространялось в социальных сетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв.
По его словам, по предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Чебров отметил, что на видео, снятом очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.
Падение метеоритов – о чем сообщалось ранее:
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