Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

Самая глубокая точка на Земле издавна привлекает ученых. Здесь открыты уникальные существа, способные выживать в темноте и под давлением. Она до сих пор хранит тайны.

О чем вы узнаете:

Какая точка самая глубокая на Земле

Существует ли жизнь в самой глубокой точке

Марианский желоб - это название, которое ассоциируется с тайной и недосягаемой глубиной, ведь он является самой глубокой точкой нашей планеты и одним из самых неизведанных и враждебных для жизни регионов Земли. Ученые и исследователи стремятся разгадать загадки этого места, которое скрывает тайны под давлением, в тысячу раз превышающим атмосферное. И несмотря на такие экстремальные условия, даже здесь нашлось место для жизни. Главред расскажет более подробно.

Исследование бездны: от первых попыток до современных технологий

Впервые о Марианском желобе вспомнили еще в 1875 году, когда британское судно HMS Challenger провело измерения его глубины. Хотя результаты были неточными, именно они заложили начало систематическим исследованиям океанских глубин.

В 1951 году другое британское судно, HMS Challenger II, определило глубину самой низкой точки желоба, известной как Бездна Челленджера, - примерно 10 994 метра.

Первыми смельчаками, которые все же решились спуститься на дно, стали швейцарский океанолог Жак Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш. В 1960 году их батискаф "Триест" опускался почти пять часов. Именно они увидели на дне живую рыбу - и это стало первым прямым доказательством существования жизни на такой глубине.

Следующий подобный эксперимент состоялся лишь спустя 52 года. В 2012 году известный кинорежиссер и исследователь Джеймс Кэмерон самостоятельно спустился на дно Марианского желоба. Во время экспедиции он собрал образцы горных пород и микроорганизмов, что стало важным шагом для науки.

Уникальная жизнь на глубине

Несмотря на кромешную темноту и колоссальное давление, жизнь в Марианском желобе существует. Исследователи открыли ряд уникальных организмов:

Рыба-слимак. Живет на глубине более 8 тысяч метров. Ее тело не имеет жесткого скелета, что позволяет выдерживать огромное давление.

Амфиподы. Небольшие ракообразные, которые играют важную роль в естественном круговороте, очищая дно океана от органических остатков.

Ксенофиофоры. Одноклеточные организмы, достигающие до 20 сантиметров в длину и относящиеся к самым крупным одноклеточным существам на Земле.

Эти организмы сумели приспособиться к отсутствию солнечного света и чрезвычайному давлению. Для выживания они используют энергию, которая высвобождается из химических веществ, выходящих из гидротермальных источников на океанском дне.

Видео о самой глубокой точке Земли можно посмотреть здесь:

Будущее исследований

Сегодня океан и в дальнейшем остается одной из наименее изученных частей планеты Земля. Каждое новое погружение в Марианский желоб приносит неожиданные открытия - от неизвестных форм жизни до уникальных геологических процессов. Это лишь подчеркивает тот факт, что глубинный океан до сих пор хранит множество тайн, которые могут помочь нам понять эволюцию и историю жизни на нашей планете.

