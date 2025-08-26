Укр
Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

Самые ядовитые животные Украины - это гадюки, каракурты, шершни и морские драконы. Они опасны, поэтому стоит знать, как избегать их укусов.
О чем вы узнаете:

  • Какие опасные животные обитают на территории Украины
  • Что делать, если встретил ядовитое животное

Несмотря на то, что Украина не является тропической страной, здесь обитает немало опасных созданий. Ядовитые змеи, пауки и насекомые используют свое "оружие" - яд - для охоты или защиты. Знать о них особенно важно тем, кто любит гулять по лесу или отдыхать у реки. Главред расскажет подробнее.

Ядовитые змеи: опасность, которую легко распознать

Среди всех ядовитых животных Украины наибольшую опасность представляет гадюка обыкновенная. Это неагрессивная змея, которая никогда не нападает первой, однако может укусить, если на нее наступить или попытаться взять в руки. Ее яд обладает гемолитическим действием (разрушает клетки крови), что, в свою очередь, приводит к отеку, сильной боли и внутренним кровоизлияниям. Укус очень редко бывает смертельным, однако следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Гадюку легко узнать по характерному зигзагообразному рисунку на спине.

Степная гадюка обитает на юге Украины. Ее яд менее токсичен, чем у обычной гадюки, однако все равно может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Пауки, несущие угрозу

Самый известный ядовитый паук в Украине - каракурт, которого часто называют "степной вдовой". Его можно встретить в южных регионах. Он имеет черное блестящее тело с красными пятнами. Укус каракурта очень опасен, ведь его яд - нейротоксин, который поражает нервную систему. Это может вызвать сильную боль, судороги, тошноту и даже паралич. Если не оказать вовремя медицинскую помощь, укус может стать смертельным.

Еще один паук - тарантул - имеет пугающий вид, однако его укус не является смертельным для человека. Он может вызвать сильный отек и боль, но без тяжелых последствий.

Ядовитые насекомые и земноводные

Кроме змей и пауков, опасность может скрываться и среди маленьких созданий. Шершень - самая большая оса, чей укус чрезвычайно болезненный и может вызвать сильную аллергическую реакцию. Многие укусы шершней могут быть смертельными, особенно для людей с аллергией.

Лягушка-кумка, которая на первый взгляд выглядит безопасной, также способна защищаться. Ее кожа выделяет токсичную жидкость, которая может вызвать ожоги и раздражение на слизистых оболочках. Поэтому брать ее в руки не стоит.

Опасные морские обитатели

В Черном и Азовском морях можно встретить морского дракона, который прячется в песке и имеет ядовитые шипы на плавниках и жаберных крышках. Укол морского дракона вызывает резкую и невыносимую боль, которая может сопровождаться отеком, головокружением и другими симптомами. Эта небольшая рыбка является одной из самых ядовитых, и после ее укола нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что делать при встрече с ядовитым животным

Лучший способ избежать укуса - быть внимательным и осторожным. Если вас укусила змея или паук, следует сохранять спокойствие, обеспечить неподвижность пораженной конечности и немедленно обратиться к врачу. Нельзя накладывать жгут, отсасывать яд или прижигать место укуса.

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

