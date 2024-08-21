Ученые смогли запечатлеть то, как выглядела 40-летняя женщина-неандерталец, скелет которой был найден недавно после 75 тысяч лет ее пребывания в пещере.

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Ученые показали, как выглядела 40-летняя женщина 75 тысяч лет назад - фото / Коллаж главред, фото: УНИАН, pexels

Женщина в возрасте около 40 лет была похоронена в пещере 75 000 лет назад, положенная в ущелье, выдолбленном для ее тела. Ее левая рука была скручена под головой, а камень за головой, возможно, служил ей подушкой. Известная как Шанидар Z, по названию пещеры в Иракском Курдистане, где ее нашли в 2018 году, женщина была неандерталькой, типом древнего человека, который исчез около 40 000 лет назад, сообщает Cambridge Core.

Ученые, изучавшие ее останки, тщательно собрали череп из 200 костных фрагментов, и этот процесс занял девять месяцев. Они использовали контуры лица и черепа для реконструкции, чтобы понять, как она могла выглядеть. Впечатляющее воссоздание показано в новом документальном фильме "Тайны неандертальцев", снятом BBC для Netflix.

По словам доктора Эммы Помрой, палеоантрополога и доцента кафедры археологии Кембриджского университета, которая откопала скелет, черепа неандертальцев с ярко выраженными надбровными дугами и отсутствием подбородка отличаются от черепов нашего вида - Homo sapiens.

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Реконструкция лица Шанидара Z свидетельствует о том, что в жизни эти различия могли быть не такими разительными, говорит Померой.

"Здесь есть определенная художественная свобода, но в основе лежит реальный череп и реальные данные о том, что мы знаем об (этих) людях. На самом деле у нее довольно большое лицо для ее размера. У нее довольно большие надбровные дуги, которые обычно мы не видим, но я думаю, что одевшись в современную одежду, вы, пожалуй, не обратили бы на нее внимания", - добавила Помрой.

Как выглядело лицо неандертальца / Фото: Джейми Симондс / BBC Studios

Неандертальцы жили в Европе, на Ближнем Востоке и в горных районах Центральной Азии в течение около 300 000 лет, частично сосуществуя с современным человеком около 30 000 лет. Исследования ДНК современных людей свидетельствуют о том, что в этот период неандертальцы и Homo sapiens время от времени контактировали и скрещивались.

Ученые из университетов Кембриджа и Ливерпуля определили рост одного из неандертальских образцов, примерно 1,5 метра, путем сравнения костей руки с данными о современных людях. Анализ износа зубов и костей показал, что на момент смерти этот человек был в возрасте около 40 лет.

"Это обоснованная оценка, но мы не можем быть на 100% уверены, что они не были старше. Что мы можем сказать, так это то, что это человек, который прожил относительно долгую жизнь. Для того общества они, вероятно, были достаточно важными с точки зрения их знаний, их жизненного опыта", - говорит Помрой.

С годами ученые открывают все больше доказательств интеллекта и сложности неандертальцев, обнаруживая их искусство, музыкальные инструменты и инструменты для работы.

Шанидар Z - первый неандерталец, найденный в этой пещере за последние 50 лет, и, как отметила Помрой, это место может скрывать еще больше открытий.

Как выглядело лицо неандертальца

Помрой описала процесс реконструкции черепа Шанидара Z, который был поврежден вскоре после смерти, как "3D-пазл с высокими ставками". Кости, затвердевшие с помощью клейкого вещества, извлекались небольшими блоками из пещерного осадка, заворачивались в фольгу и отправлялись в Кембриджский университет для дальнейшего анализа.

В лаборатории Кембриджа исследователи провели микро-КТ-сканирование каждого блока, чтобы помочь в извлечении фрагментов костей. Коллега Помрой, доктор Лусия Лопес-Полин из Каталонского института палеоэкологии и социальной эволюции человека, вручную собрала более 200 фрагментов черепа, восстанавливая его первоначальную форму.

Команда отсканировала и напечатала на 3D-принтере восстановленный череп, который стал основой для реконструированной головы, созданной голландскими палеохудожниками Адри и Альфонсом Кеннисами. Они воссоздали лицо Шанидара Z, добавляя слои искусственных мышц и кожи.

Помрой сказала, что реконструкция помогла "преодолеть разрыв между анатомией и 75 000 лет времени".

Что известно о Кембриджском университете Кембриджский университет - государственный коллегиальный исследовательский университет в Кембридже, Англия. Основанный в 1209 году, Кембриджский университет является третьим старейшим университетом в мире, функционирующим непрерывно, сообщает Википедия. В университете работает восемь культурных и научных музеев, включая Музей Фицвильяма и Ботанический сад Кембриджского университета. В 116 библиотеках Кембриджа хранится около 16 миллионов книг, около девяти миллионов из которых находятся в Библиотеке Кембриджского университета, юридической депозитной библиотеке и одной из крупнейших академических библиотек в мире. Выпускники, ученые и сотрудники Кембриджа стали лауреатами 121 Нобелевской премии.

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