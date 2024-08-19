Разгадка тайны египетских пирамид: ученые сделали сенсационное открытие

Загадка строительства знаменитых египетских пирамид всегда ставила ученых в тупик, ведь постройки, возведенные 4700 лет назад, находятся на изолированной полосе земли у края пустыни Сахара.
Недавно исследователи подошли вплотную к разгадке этого феномена, найдя доказательства того, что река Нил когда-то протекала вблизи этих пирамид, способствуя строительству памятников, говорится в материале CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment.
Ученые использовали спутниковые изображения и анализ кернов осадочных отложений, нанеся на карту высохший приток Нила протяженностью 64 километра. Это стало первым исследованием, в котором содержатся изначальные карты давно утраченного древнего рукава реки Нил.
По словам ученых, они открыли вымерший рукав реки Нил Ахрамат, что по-арабски означает пирамиды. Древний водный путь имел ширину примерно 0,5 километра и глубину не менее 25 метров.
"Большой размер и удлиненная длина Ахрамат, а также его близость к 31 пирамиде в исследуемом районе убедительно свидетельствуют о функциональном водном пути большого значения", - говорят исследователи.
Уточняется, что высохшая река могла сыграть ключевую роль в транспортировке древними египтянами огромного количества строительных материалов и рабочих, необходимых для строительства пирамид.
Кроме того, исследование показывает, что многие пирамиды в исследуемом районе имеют дамбу, церемониальную дорожку, которая проходит перпендикулярно ветви Ахрамат и заканчивается прямо на берегу реки.
По словам первооткрывателей, они заметили нечто неожиданное, изучая спутниковые радиолокационные данные более широкой территории для древних рек и озер, которые могли обнаружить новый источник подземных вод.
При этом геофизические данные, полученные на уровне земли с помощью георадара и электромагнитной томографии, подтвердили, что это древний рукав Нила. Согласно результатам исследования, вполне возможно, что под сельскохозяйственными полями и песками пустыни вдоль берега реки все еще могут быть похоронены "бесчисленные" храмы.
Почему этот рукав реки высох или исчез, пока неизвестно. Скорее всего, период засухи и опустынивания принес песок в регион, заилив реку. Кроме того, исследование показало, что при строительстве пирамид география и речной ландшафт Нила значительно отличались от современных.
"Собрав эти фрагменты, мы можем получить более четкое представление о том, как выглядела пойма Нила при строительстве пирамид и как древние египтяне использовали свою среду для транспортировки строительных материалов для своих монументальных строительных начинаний", - добавили ученые.
Смотрите видео - после 14 лет реконструкции открыли древнейшую пирамиду Египта:
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