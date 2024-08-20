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Мужчина случайно нашел настоящий бивень мамонта в реке

Анна Косик
20 августа 2024, 15:00
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Бивень сейчас находится в музее, где специалисты внимательно будут наблюдать за ним, пока он высыхает, а затем обработают его клеем для консервации.
Бивень мамонта
Мужчина нашел не просто останки, а целый бивень мамонта / Колаж: Главред, фото: Eddie Templeton для СМИ

В округе Мэдисон штата Миссисипи, что в США, любитель окаменелостей Эдди Темплтон во время прогулки заметил огромный бивень мамонта. Он торчал из скалы возле ручья, сообщает CNN.

Мужчина, который интересовался археологией, сразу обратился в местную геологическую службу. Ее сотрудники приехали на место находки и раскопали останки. Выяснилось, что находка Темплтона стала первой из известных окаменелостей мамонта в этом регионе.

Бивень, который случайно заметил мужчина во время прогулки по сельской местности, принадлежал мамонту Колумба (Mammuthus columbi), в длину он достигал 2 метров и весил около 270 килограммов. Это впоследствии подтвердил куратор палеонтологии в Музее естественных наук штата Миссисипи Джордж Филлипс.

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"Конечно, было очень интересно найти большой кусок бивня. Но особенно захватывающим было то, что это был мамонт... После того, как туда прибыли геологи, и мы начали его раскапывать, и поняли, что это был целый бивень, от кончика до основания, это стало еще более захватывающим. С каждым днем все становилось только лучше", - сказал Темплтон.

Стоит отметить, что в штате Миссисипи и раньше находили останки мастодонтов родственных мамонтам. Такие животные питались разнообразными растениями и могли жить в различных условиях.

Однако сами мамонты были значительно переборчивее в плане питания и паслись исключительно на открытых лугах, а в штате было только два района, где они могли жить.

Что известно о CNN?

CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

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