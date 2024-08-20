Мужчина случайно нашел настоящий бивень мамонта в реке

В округе Мэдисон штата Миссисипи, что в США, любитель окаменелостей Эдди Темплтон во время прогулки заметил огромный бивень мамонта. Он торчал из скалы возле ручья, сообщает CNN.
Мужчина, который интересовался археологией, сразу обратился в местную геологическую службу. Ее сотрудники приехали на место находки и раскопали останки. Выяснилось, что находка Темплтона стала первой из известных окаменелостей мамонта в этом регионе.
Бивень, который случайно заметил мужчина во время прогулки по сельской местности, принадлежал мамонту Колумба (Mammuthus columbi), в длину он достигал 2 метров и весил около 270 килограммов. Это впоследствии подтвердил куратор палеонтологии в Музее естественных наук штата Миссисипи Джордж Филлипс.
"Конечно, было очень интересно найти большой кусок бивня. Но особенно захватывающим было то, что это был мамонт... После того, как туда прибыли геологи, и мы начали его раскапывать, и поняли, что это был целый бивень, от кончика до основания, это стало еще более захватывающим. С каждым днем все становилось только лучше", - сказал Темплтон.
Стоит отметить, что в штате Миссисипи и раньше находили останки мастодонтов родственных мамонтам. Такие животные питались разнообразными растениями и могли жить в различных условиях.
Однако сами мамонты были значительно переборчивее в плане питания и паслись исключительно на открытых лугах, а в штате было только два района, где они могли жить.
Что известно о CNN?
CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.
Вам также могут быть интересны другие новости:
- Размером с два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид
- Таких на Земле нет: ученые нашли на Марсе океаны воды, но есть нюанс
- Неожиданный ответ поразил ученых: как и почему у роз появились острые шипы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред