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"Магнит для комаров": какую группу крови москиты "любят" больше всего - исследование

Юрий Берендий
13 августа 2024, 12:03
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Ученые определили ряд основных факторов, которые определяют привлекательность человека для комаров и назвали "самую любимую группу крови" этих насекомых.
'Магнит для комаров': какую группу крови москиты 'любят' больше всего - исследование
Какую группу крови комары "любят" больше всего - что привлекает комаров / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Комары известны своей способностью кусать и пить кровь у людей и животных. Их укусы могут быть очень неприятными и вызывать зуд, покраснение, а иногда и серьезные аллергические реакции. Однако, есть несколько маркеров, которые определяют привлекательность человека для комаров.

Доктор Соня Свигер, ученый из Техасского университета A&M AgriLife Extension Service и профессор сельскохозяйственного колледжа Техасского университета A&M, подтверждает, что комары действительно выбирают себе жертв, пишет Earth.com.

Как комары выбирают кого им кусать

Как отмечают ученые, вопреки распространенному мнению, комары не выбирают свою добычу наугад. Они очень точно используют сенсорные сигналы, такие как выдыхаемый углекислый газ, тепло тела и даже запах тела.

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Свигер, которая сама себя называет "магнитом для комаров", соглашается с этим. Она подчеркивает, что изменение этих факторов может изменить баланс привлекательности.

Какая группа крови больше всего привлекает комаров

Ученые отмечают, что в результате исследования им удалось определить определенную приверженность комаров к первой группе крови.

"Однако разница в основном существенная только между группой O (первая группа крови - ред.) и группой A (вторая группа крови - ред.)", - говорится в материале.

Доктор Соня Свигер предостерегает, что следует учитывать ограничения таких исследований.

Что притягивает комаров

Специалисты пришли к выводу, что иногда то, что мы потребляем, также определяет, станем ли мы магнитом для комаров.

"Существуют исследования, подтверждающие, что изменение вашего рациона заставит вас излучать другие запахи. Следовательно, возможно, можно изменить свою привлекательность для комаров в зависимости от того, что вы едите", - говорит Соня Свигер.

По ее словам, люди в состоянии алкогольного опьянения выделяют больше CO2 и пота, которые являются аттрактантами комаров. Что касается диеты, то чеснок и витамин В часто рекламируют как средства от комаров. С другой стороны, продукты с высоким содержанием калия, такие как бананы, кажется, привлекают маленьких монстров.

Свигер объясняет, что потребление этих продуктов приводит к увеличению выработки молочной кислоты в организме, которая является обонятельным маяком для комаров. Это также влияет на микробиоту нашей кожи, что, в свою очередь, влияет на запахи, которые мы выделяем.

Почему комары чаще кусают беременных

Данные свидетельствуют о том, что беременные женщины могут быть более привлекательными для комаров, в первую очередь, из-за повышенного выделения углекислого газа.

Свигер объясняет, что женщины на поздних стадиях беременности выдыхают примерно на 21% больше углекислого газа, чем небеременные. В сочетании с другими физиологическими изменениями, такими как повышение температуры тела, это делает беременных женщин основной мишенью для комаров.

По словам Свигер, комары могут развивать региональные вкусы, что является интересным эволюционным приспособлением. Городские комары, которые кусают людей, часто не забираются далеко и, похоже, адаптируются к местным запахам, отдавая им предпочтение над другими ароматами.

В какое время комары кусают больше всего

Время, когда человек находится на природе, также может играть значительную роль в вероятности быть укушенным, указывают исследователи.

"Комары наиболее активны в определенные периоды, прежде всего на рассвете и в сумерках", - заключают они.

Свигер объясняет, что в это время создаются оптимальные условия для питания комаров, поскольку прохладные температуры и повышенная влажность часто коррелируют с пиковыми периодами их питания.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Напомним, ранее Главред сообщал о том, для чего нужны комары. Согласно исследованиям, комары имеют значительно более широкое предназначение, чем просто раздражать людей. Эти насекомые играют важную роль в поддержании природного баланса, поэтому без них мир не выглядел бы так, как сейчас.

Также существуют определенные растения, запах которых отпугивает комаров. Их можно высадить как в доме, так и во дворе, чтобы держать насекомых подальше.

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