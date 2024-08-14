Неожиданный ответ поразил ученых: как и почему у роз появились острые шипы

Многие виды растений, среди которых и розы, известны своей особенностью – наличием колючих отростков (так называемых шипов). Многие ученые пытались раскрыть тайну их появления, однако наиболее близко к ответу на вопрос подошел ученый Джеймс Саттерли из лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory, которая занимается биомедицинскими исследованиями, в том числе в области нейронаук, биологии растений и количественной биологии.
Как говорится в материале Earth.com, розы, пасленовые, баклажаны и даже некоторые рисовые культуры имеют общую, довольно колючую особенность – они имеют колючки. Проведенные научные исследования пролили свет на загадку возникновения шипов у растений.
- Почему на растениях появляются шипы
- Что известно Cold Spring Harbor Laboratory
- В чем важность открытия
- Смотрите видео - какие цветы помогают окружающей среде:
Почему на растениях появляются шипы
В ходе исследований ученые проанализировали гены, известные как LOG. Эти гены, как правило, связаны со стимулированием разделения и расширения клеток, дали удивительный поворот, когда были обнаружены определенные мутации LOG, также устраняющие колючки.
Уточняется, что после тщательного исследования команда установила связь между колючками и связанными с генами LOG примерно в 20 различных видов. Это важное открытие не только открывает потенциал для создания растений без колючек, но также способствует нашему пониманию конвергентной эволюции – концепции, объясняющей, как неродственные виды независимо развивают подобные черты.
Что известно Cold Spring Harbor Laboratory
Частная некоммерческая лаборатория основана в 1890 году. На сегодня в CSHL осуществляются современные биомедицинские исследования, в том числе по программам биологии растений и количественной биологии. Программы CSHL развивают 1000 человек, в том числе 600 ученых, среди которых восемь лауреатов Нобелевской премии. Программа "Встречи и курсы" принимает более 12 000 ученых со всего мира. Учебное подразделение лаборатории также включает в себя академическое издательство, аспирантуру и программы для студентов и преподавателей средней, старшей школы и бакалаврата.
В чем важность открытия
Подчеркивается, что, понимая генетическую основу появления колючек у растений, ученые могут создать культуры, которые будут менее сложными для сбора.
Также исследование может увеличить биоразнообразие в сельскохозяйственных системах, позволяя выращивать больше разнообразных культур, не опасаясь колючих сдерживающих факторов, способствуя как экологическому балансу, так и продовольственной безопасности.
Исследователи добавили, что кроме очевидного удобства для садоводов, избавившихся от уколов шипов, это открытие может потенциально познакомить нас с новыми сортами флоры.
Смотрите видео - какие цветы помогают окружающей среде:
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