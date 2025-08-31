Спят ли рыбы ночью: ученые раскрыли тайну подводных жителей

Некоторые рыбы могут расслабляться, продолжая двигаться.

https://science.glavred.info/spyat-li-ryby-nochyu-uchenye-raskryli-taynu-podvodnyh-zhiteley-10694147.html Ссылка скопирована

Может ли рыба спать / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Могут ли рыбы заснуть

Как происходит процесс сна у рыб

Так же как и люди, некоторые рыбы ведут ночной образ жизни, а некоторые - дневной. Что интересно, у рыб также есть биологические часы, которые говорят им, когда нужно быть начеку и бодрствовать, а когда отдыхать.

Главред решил разобраться, могут ли рыбы спать ночью.

видео дня

Есть ли у рыб сон

IFLScience пишет, что некоторые рыбы действительно имеют состояние, похожее на сон, хотя активность их мозга отличается от активности людей и других млекопитающих.

"Многие рыбы переходят в состояние покоя, полудремы, которое имеет определенную восстановительную функцию. Это ночная поддерживающая смена мозга, важная фаза для консолидации воспоминаний и перезагрузки организма для достижения пиковой производительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году ученые из Стэнфордского университета создали мини-аквариум и зафиксировали активность мозга и тела рыбы. Она входила в состояние покоя, напоминающее сон, даже если глаза оставались открытыми.

Могут ли некоторые рыбы совсем не спать

Подобные модели активности мозга, похожие на сон, наблюдаются не у всех видов рыб.

"Многие виды, обитающие в средних слоях океана, в отличие от поверхности или морского дна, плавают непрерывно. Для этих рыб постоянное движение является важным. Поддерживая течение воды через их жабры, они могут добывать кислород, необходимый для выживания, оставляя мало возможностей для длительного бездействия", - отметили в IFLScience.

Эксперты добавляют, что некоторые рыбы могут расслабляться, продолжая двигаться, плавая вместе в тесно скоординированных группах.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред