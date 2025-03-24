Малоизвестный факт для многих: зачем нужны черви

Единицы знают, какую пользу приносят черви, кроме того, что на них можно ловить рыбу.

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Какую функцию выполняют черви в земле / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

На что в природе влияют черви

Почему черви незаменимы

Черви - это неотъемлемая часть экосистемы. Многие даже не догадываются, какую роль играют черви в окружающей среде и сельском хозяйстве.

Главред узнал, что черви способствуют улучшению структуры почвы, повышению ее аэрации и обогащению полезными веществами. Об этом пишет BCC.

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Трудно представить, что будет, если не будет червей, ведь они образуют гумус - питательное вещество, которое является основой для роста растений. Кроме того, черви способствуют циркуляции воды в почве, предотвращая ее застой.

Черви являются ключевым звеном в естественном цикле почвообразования. Они способствуют разложению органических веществ, делая их доступными для растений. Также эти беспозвоночные служат пищей для многих животных, поддерживая равновесие в экосистеме.

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