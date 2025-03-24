Малоизвестный факт для многих: зачем нужны черви

Вы узнаете:
- На что в природе влияют черви
- Почему черви незаменимы
Черви - это неотъемлемая часть экосистемы. Многие даже не догадываются, какую роль играют черви в окружающей среде и сельском хозяйстве.
Главред узнал, что черви способствуют улучшению структуры почвы, повышению ее аэрации и обогащению полезными веществами. Об этом пишет BCC.
Трудно представить, что будет, если не будет червей, ведь они образуют гумус - питательное вещество, которое является основой для роста растений. Кроме того, черви способствуют циркуляции воды в почве, предотвращая ее застой.
Черви являются ключевым звеном в естественном цикле почвообразования. Они способствуют разложению органических веществ, делая их доступными для растений. Также эти беспозвоночные служат пищей для многих животных, поддерживая равновесие в экосистеме.
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Что известно о BBC?
Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
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