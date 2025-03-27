Редкое солнечное затмение впервые за 18 лет: где и когда наблюдать в Украине

Стоит не забывать о необходимости использовать защитные очки для наблюдения за явлением.

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Украинцев в субботу ждет интересное явление / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

Украинцы смогут увидеть частичное солнечное затмение.

Лучше всего явление будет видно в трех областях.

Украинцы впервые за 18 лет имеют шанс увидеть уникальное явление - Луна займет такое расположение, что частично заслонит Солнце, образуя в небе форму полумесяца, что называется "Дьявольские рога".

Главред расскажет, когда и где жители Украины смогут получить невероятный опыт, о котором можно будет с гордостью рассказать и детям, и внукам.

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Шедевр природы будут наблюдать около 800 миллионов людей в разных уголках планеты, однако на 94% частичное солнечное затмение будет видно только на крайнем севере Квебека. Общая продолжительность явления составит почти четыре часа.

Когда можно будет наблюдать солнечное затмение в Украине?

29 марта состоится частичное солнечное затмение. Оно в Украине начнется в 12:58 по киевскому времени и завершится в 14:04.

В каких областях Украины будет видно солнечное затмение?

Астрономы считают, что вся Украина сможет насладиться солнечным затмением, но больше всего повезет жителям Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областей.

Как солнечное затмение влияет на людей?

Хотя затмение на нашей территории закроет не более 2% солнечного диска, не стоит забывать о правилах безопасности и не наблюдать за Солнцем без защитных очков.

Что интересно, полное солнечное затмение может иметь большое влияние на психику человека. Это явление может вызвать чувство объединения с другими людьми, спокойствие в сердце и ощущение умиротворения. Для других - нервозность, тревогу и беспокойство. Однако волноваться не стоит, последствия воздействия относительно кратковременные - около 24 часов.

Кстати, недавно ученые раскрыли загадку десятилетия. Долгое время нечто тайное создавало радиоизлучение из глубокого космоса.

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Что такое солнечное затмение? Солнечное за тмение - астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна проходит между Землей и Солнцем, таким образом полностью или частично закрывая вид на Солнце с небольшой части Земли. Это может случаться только в фазе новолуния, и только когда Луна проходит эту фазу близко к плоскости орбиты Земли, что происходит примерно каждые шесть месяцев, пишет Википедия. Во время полного затмения диск Солнца полностью закрыт Луной. При частичных и кольцевых затмениях закрыта лишь часть Солнца. В отличие от лунного затмения, которое можно наблюдать из любой точки ночной стороны Земли, солнечное затмение можно наблюдать только с относительно небольшого участка мира. Таким образом, хотя полные солнечные затмения на Земле происходят в среднем каждые 18 месяцев, они повторяются в любом конкретном месте лишь раз в 360-410 лет.

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