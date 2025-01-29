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Высокий риск: в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

Виталий Кирсанов
29 января 2025, 20:07
122
По данным Центра исследований околоземных объектов NASA, ожидается, что астероид, пролетит в пределах 106 200 километров от Земли в этот день.
астероид
Гигантский астероид может столкнуться с Землей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ширина астероида составляет 60 метров
  • Эксперты призывают людей пока не беспокоиться
  • Ожидается, что астероид пролетит в пределах 106 200 километров от Земли

Гигантский астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что данный астероид представляет собой один из самых высоких рисков столкновения, когда-либо наблюдавшихся для объекта такого размера ("1 к 83"). Ему был присвоен рейтинг три по шкале риска Турина. Этот рейтинг означает близкое сближение, которое требует активного наблюдения со стороны астрономов.

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Вместе с тем, эксперты призывают людей пока не беспокоиться.

"Вероятность столкновения все еще очень мала, и наиболее вероятным результатом будет близкое приближение камня, который пролетит мимо нас", - отметил инженер Catalina Sky Survey и охотник за астероидами Дэвид Рэнкин.

По данным Центра исследований околоземных объектов NASA, ожидается, что астероид пролетит в пределах 106 200 километров от Земли в этот день. В настоящее время он находится в 27 миллионах миль от Земли. Впервые астероид 2024 YR4 обнаружили телескопами в Рио-Уртадо, Чили, в рамках проекта ATLAS.

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Издание Interesting Engineering

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