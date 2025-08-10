Укр
На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведет

Алексей Тесля
10 августа 2025, 03:30
После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой".
В Тихом океане наткнулись на необычное природное образование / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • Открытие было сделано пилотами судна E/V Nautilus в ходе экспедиции
  • Ученые нашли поверхность, похожую на мощёную камнем дорогу

Учёные, исследовавшие древнюю цепь подводных вулканов в Тихом океане, наткнулись на необычное природное образование, напоминающее "дорогу из жёлтого кирпича".

Хотя на первый взгляд оно может показаться искусственной кладкой, это явление имеет природное происхождение: вулканическая активность и геологические процессы растрескали горную породу почти идеально равномерно, пишет IFL Science.

Открытие было сделано пилотами судна E/V Nautilus в ходе экспедиции Luʻuaeaahikiikekumu, проходившей в районе подводного хребта Лилиуокалани. На видеозаписи, опубликованной исследователями, команда использует роботизированную руку, чтобы собрать образцы марганцевой корки с морского дна — осадочной горной породы, богатой железом и марганцем.

После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой", а за ним открывается удивительное зрелище: поверхность, похожая на мощёную камнем дорогу.

"Что это за место?" — спрашивает один из исследователей. "Может, это дорога в Атлантиду?" — шутит другой.

На YouTube-канале EVNautilus объяснили, что это образование — вовсе не путь к мифическому городу, а результат вулканической активности в далёком прошлом. Найденная структура расположена на вершине подводной горы Нутка, в пределах охраняемой морской территории Папаханаумокуакеа.

Смотрите видео - в Тихом океане нашли загадочную "дорогу":

На первый взгляд она напоминала пересохшее дно озера, но позже учёные определили, что это — гиалокластит, разновидность вулканической породы, сформировавшаяся в результате подводных извержений, при которых фрагменты раскалённой лавы оседали на морском дне. Причина, по которой поверхность выглядит как уложенная плитка, — в том, что она неоднократно подвергалась нагреванию и остыванию, что вызывало равномерное растрескивание.

Учёные сравнили это с эффектом, который можно наблюдать на поверхности пирога или брауни: твёрдая корка покрывается трещинами под воздействием температур. Только в случае с вулканической породой этот процесс длился тысячелетиями и происходил в экстремальных условиях.

На видеозаписи заметно, с каким восхищением команда воспринимает это открытие. И хотя они только начали исследование этой подводной зоны, энтузиазм явно будет сопровождать их и дальше. Впереди ещё предстоит выяснить, почему в этой части подводного хребта сформировались такие необычные структуры — и какие сюрпризы ещё может преподнести океан.

Смотрите видео - археологи откопали тысячелетнее кладбище на Киевщине:

На Киевщине археологи нашли уникальный некрополь из сотни древних могил. Кладбище, которому тысяча лет, говорится в материале Сніданку з 1+1.

Какими были обряды захоронения в эпоху Киевской Руси? Что наши предки клали в могилы, чтобы прохождение в загробную жизнь было легче? И что об этом думают ученые - рассказал журналист ТСН Сергей Моргун.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

