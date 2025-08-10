На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведет

После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой".

Учёные, исследовавшие древнюю цепь подводных вулканов в Тихом океане, наткнулись на необычное природное образование, напоминающее "дорогу из жёлтого кирпича".

Хотя на первый взгляд оно может показаться искусственной кладкой, это явление имеет природное происхождение: вулканическая активность и геологические процессы растрескали горную породу почти идеально равномерно, пишет IFL Science.

Открытие было сделано пилотами судна E/V Nautilus в ходе экспедиции Luʻuaeaahikiikekumu, проходившей в районе подводного хребта Лилиуокалани. На видеозаписи, опубликованной исследователями, команда использует роботизированную руку, чтобы собрать образцы марганцевой корки с морского дна — осадочной горной породы, богатой железом и марганцем.

После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой", а за ним открывается удивительное зрелище: поверхность, похожая на мощёную камнем дорогу.

"Что это за место?" — спрашивает один из исследователей. "Может, это дорога в Атлантиду?" — шутит другой.

На YouTube-канале EVNautilus объяснили, что это образование — вовсе не путь к мифическому городу, а результат вулканической активности в далёком прошлом. Найденная структура расположена на вершине подводной горы Нутка, в пределах охраняемой морской территории Папаханаумокуакеа.

На первый взгляд она напоминала пересохшее дно озера, но позже учёные определили, что это — гиалокластит, разновидность вулканической породы, сформировавшаяся в результате подводных извержений, при которых фрагменты раскалённой лавы оседали на морском дне. Причина, по которой поверхность выглядит как уложенная плитка, — в том, что она неоднократно подвергалась нагреванию и остыванию, что вызывало равномерное растрескивание.

Учёные сравнили это с эффектом, который можно наблюдать на поверхности пирога или брауни: твёрдая корка покрывается трещинами под воздействием температур. Только в случае с вулканической породой этот процесс длился тысячелетиями и происходил в экстремальных условиях.

На видеозаписи заметно, с каким восхищением команда воспринимает это открытие. И хотя они только начали исследование этой подводной зоны, энтузиазм явно будет сопровождать их и дальше. Впереди ещё предстоит выяснить, почему в этой части подводного хребта сформировались такие необычные структуры — и какие сюрпризы ещё может преподнести океан.

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

