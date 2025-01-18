Ни один уровень потребления алкоголя не является полностью безрисковым, говорит доктор Шилд.

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Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем опасный алкоголь для организма

Что будет с организмом, если пить каждый день

Всего один алкогольный напиток в день повышает риск развития более десятка заболеваний, но и защищает от некоторых из них.

Об этом говорится в новом федеральном докладе, в котором на основе десятков исследований, проведенных по всему миру, наиболее детально проанализировано влияние алкоголя на организм, пишет DailyMail.

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В целом, исследователи обнаружили, что употребление всего одного алкогольного напитка в неделю повышает риск возникновения около 19 заболеваний по сравнению с тем, если бы человек не пил вообще.

Среди них - повышенный риск рака толстой кишки и пищевода, а также цирроза печени.

Однако в отчете также говорится, что у тех, кто выпивает один стакан в неделю, риск диабета ниже, а риск сердечно-сосудистых заболеваний не выше, чем у трезвенников.

Эти выводы содержатся в первом проекте отчета Межведомственного координационного комитета по профилактике пьянства среди несовершеннолетних (ICCPUD), который является последним из целого ряда научных данных, используемых для разработки новых рекомендаций по употреблению алкоголя для американцев.

В конце прошлого месяца был опубликован еще один доклад Национальной академии наук, инженерии и медицины (NASEM), в котором с умеренной уверенностью делается вывод о том, что употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, но с пониженным риском смерти.

"Важно отметить, что наш доклад показал, что ни один уровень потребления алкоголя не является полностью безрисковым. Результаты анализа показывают, что чем меньше пьющие люди употребляют алкоголь, тем ниже их риск смертности. И наоборот, чем больше потребление алкоголя, тем выше риск смертности. Поэтому, когда речь идет об употреблении алкоголя, лучше меньше, чем больше", - рассказал Доктор Кевин Шилд, участвовавший в работе над докладом.

Кто такой Кевин Д. Шилд? Доктор Кевин Д. Шилд является старшим научным сотрудником Института исследований политики в области психического здоровья при Центре наркомании и психического здоровья (CAMH) и доцентом отделения эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Далла Лана Университета Торонто. Он также возглавляет Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) по вопросам зависимости и психического здоровья в CAMH.

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