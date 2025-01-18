Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

Сергей Кущ
18 января 2025, 22:46
122
Ни один уровень потребления алкоголя не является полностью безрисковым, говорит доктор Шилд.
Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день
Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем опасный алкоголь для организма
  • Что будет с организмом, если пить каждый день

Всего один алкогольный напиток в день повышает риск развития более десятка заболеваний, но и защищает от некоторых из них.

Об этом говорится в новом федеральном докладе, в котором на основе десятков исследований, проведенных по всему миру, наиболее детально проанализировано влияние алкоголя на организм, пишет DailyMail.

видео дня

В целом, исследователи обнаружили, что употребление всего одного алкогольного напитка в неделю повышает риск возникновения около 19 заболеваний по сравнению с тем, если бы человек не пил вообще.

Среди них - повышенный риск рака толстой кишки и пищевода, а также цирроза печени.

Однако в отчете также говорится, что у тех, кто выпивает один стакан в неделю, риск диабета ниже, а риск сердечно-сосудистых заболеваний не выше, чем у трезвенников.

Эти выводы содержатся в первом проекте отчета Межведомственного координационного комитета по профилактике пьянства среди несовершеннолетних (ICCPUD), который является последним из целого ряда научных данных, используемых для разработки новых рекомендаций по употреблению алкоголя для американцев.

В конце прошлого месяца был опубликован еще один доклад Национальной академии наук, инженерии и медицины (NASEM), в котором с умеренной уверенностью делается вывод о том, что употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, но с пониженным риском смерти.

"Важно отметить, что наш доклад показал, что ни один уровень потребления алкоголя не является полностью безрисковым. Результаты анализа показывают, что чем меньше пьющие люди употребляют алкоголь, тем ниже их риск смертности. И наоборот, чем больше потребление алкоголя, тем выше риск смертности. Поэтому, когда речь идет об употреблении алкоголя, лучше меньше, чем больше", - рассказал Доктор Кевин Шилд, участвовавший в работе над докладом.

Кто такой Кевин Д. Шилд?

Доктор Кевин Д. Шилд является старшим научным сотрудником Института исследований политики в области психического здоровья при Центре наркомании и психического здоровья (CAMH) и доцентом отделения эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Далла Лана Университета Торонто. Он также возглавляет Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) по вопросам зависимости и психического здоровья в CAMH.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ученые вино пиво алкоголь интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:50Украина
"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

23:20Мир
В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

22:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти букву W

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти букву W

Гороскоп на завтра 19 января: Близнецам - крупная прибыль, Львам - отличный день

Гороскоп на завтра 19 января: Близнецам - крупная прибыль, Львам - отличный день

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Последние новости

23:50

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:20

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

22:46

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

22:44

Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто

22:38

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
22:36

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

22:23

Чтобы не угробить машину: как долго можно держать двигатель включенным

22:10

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

21:57

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Реклама
21:17

Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

21:03

"Хорошо поработали": Зеленский отреагировал на громкие задержания и ракетный ударФото

20:59

Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран

20:08

В бой бросают "верблюдов" и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

19:30

Россияне ежедневно продвигаются: Братчук заявил о главной задаче ВСУ на фронте

19:26

РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО – Welt

18:48

БОВП пройдут и мужчины, и женщины: в Минобороны объяснили, что будет за отказ

18:35

Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" после 4 февраля

17:55

США окажется в слабой позиции из-за переговоров Трампа и Путина: каковы риски

17:37

В России сожгли вышки связи: в ГУР раскрыли детали дерзкой диверсииВидео

17:35

До 2 млн человек: баварский депутат призвала выслать из Германии украинцев

Реклама
17:30

Гости подерутся за него: потрясный салат Венеция - рецептВидео

16:55

"Месть": в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по КиевуФото

16:48

Организовал незаконный выезд за границу: нардеп получил подозрение

16:31

Трамп хочет "покончить" с войной в Украине: экс-советник предупредил об опасности

15:53

Сюрприз ценой 775 тысяч гривен: мужчина убирал на чердаке и нашел клад

15:51

"Только в единстве": Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью

15:48

Потеплеет до +11 градусов: на Украину надвигаются изменения погоды

15:38

Трамп планирует массовые депортации мигрантов: в WSJ раскрыли планы после инаугурации

15:35

Чрезвычайное положение в РФ: после попадания ВСУ третий день горит важный объект

15:08

Как появился знак $ и что он означает: история символа, который знает весь мир

14:44

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

14:34

Сына Порошенко, уклоняющегося от службы в ВСУ, обязали уплатить 25 500 грн за неявку в ТЦК

14:34

Ольга Сумская оказалась в центре Киева во время обстрела баллистикой РФ

14:16

Маневрирует и избегает всех требований Путина: Бульба сказал, чего боится ЛукашенкоВидео

14:10

Работал на каналах Медведчука: СБУ сообщила о подозрении популярному блогеру

13:44

Смертельно больного Буйнова срочно прооперировали: что случилось

13:40

Глава ГНС Руслан Кравченко встретился с постоянным представителем МВФ в Украине Пришилой Тофано

13:15

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудростьВидео

13:06

Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ - Генштаб

12:57

Спонсировал военных РФ: в Киеве задержан топ-банкир

Реклама
12:26

Солнце "взорвалось": Земля в зоне опасности магнитной бури - какие последствия

12:02

Израиль одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня

12:01

Где 3 различия между гольфистами: только гений найдет ответ за 33 секунды

11:54

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - началоВидео

11:52

Актер-защитник рассказал, что его жена собралась на фронтВидео

11:19

Певец JULIK: люди, сделавшие позорный выбор, запомнят это на всю жизньЭксклюзив

11:19

"Одну ракету сбили на малой высоте": в ПС сказали, почему в Киеве значительные разрушенияФото

11:00

Шаткое здоровье "царя": эксперт рассказал интересный момент о состоянии Путина

10:38

Гороскоп Таро на февраль 2025: Ракам - прибыль, Львам - отдых, Девам - триумфВидео

10:21

Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять