На Земле начал образовываться новый океан: исследователи назвали неожиданное место

Раскол длиной 35 миль, известный как Восточно-Африканский разлом, образовался еще в 2005 году.

На Земле может появится еще один океан / yahoo.com

На нашей планете может образоваться новый океан на африканском континенте, считают исследователи.

Раскол образовался в пустыне Эфиопии. Такие страны, как Кения и Уганда, могут обзавестись береговой линией, поскольку в расщелине образуется новый океан, пишет yahoo.com.

"Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом превращается в океанический", - сказал Кристофер Мур, докторант Университета Лидса.

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Раскол длиной 35 миль, известный как Восточно-Африканский разлом, образовался в 2005 году, но его превращение в новый океан займет от пяти до 10 миллионов лет, говорят исследователи.

Разлом в Африке / yahoo.com

Причина раскола остается неизвестной, но некоторые считают, что образование разлома было вызвано тектоническими процессами, подобными тем, которые происходят на дне океана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самой высокой горе Украины – Говерле – туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

В первой записке написано, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко. Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

Также мы писали, что ученые из австралийского университета имени Мэттью Флиндерса утверждают, что разгадали загадку овеянного легендами и мифами еще со Средних веков морского чудовища Хафгуфа. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Исследователи с "Зеленого континента" говорят, что Хафгуфой оказался представитель семейства обычных китов.

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