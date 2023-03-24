УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

На Земле начал образовываться новый океан: исследователи назвали неожиданное место

24 марта 2023, 15:55
Раскол длиной 35 миль, известный как Восточно-Африканский разлом, образовался еще в 2005 году.
На Земле может появится еще один океан
На Земле может появится еще один океан / yahoo.com

На нашей планете может образоваться новый океан на африканском континенте, считают исследователи.

Раскол образовался в пустыне Эфиопии. Такие страны, как Кения и Уганда, могут обзавестись береговой линией, поскольку в расщелине образуется новый океан, пишет yahoo.com.

"Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом превращается в океанический", - сказал Кристофер Мур, докторант Университета Лидса.

видео дня

Раскол длиной 35 миль, известный как Восточно-Африканский разлом, образовался в 2005 году, но его превращение в новый океан займет от пяти до 10 миллионов лет, говорят исследователи.

Разлом в Африке
Разлом в Африке / yahoo.com

Причина раскола остается неизвестной, но некоторые считают, что образование разлома было вызвано тектоническими процессами, подобными тем, которые происходят на дне океана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самой высокой горе Украины – Говерле – туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

В первой записке написано, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко. Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

Также мы писали, что ученые из австралийского университета имени Мэттью Флиндерса утверждают, что разгадали загадку овеянного легендами и мифами еще со Средних веков морского чудовища Хафгуфа. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Исследователи с "Зеленого континента" говорят, что Хафгуфой оказался представитель семейства обычных китов.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
океан интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:09

Продают недвижимость и вывозят семьи: оккупанты начали эвакуацию из Крыма - разведка

16:03

"Она с нами": в России увидели признаки того, что София Ротару встала на сторону агрессора РФВидео

15:55

На Земле начал образовываться новый океан: исследователи назвали неожиданное место

15:43

Враг копит резервы: экс-начальник Генштаба назвал вероятное направление нового удара РФ

15:37

"Стратегические партнеры". Как Армению превратили в перевалочный пункт для санкционки

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:36

"Хайп на войне" и "пиксельная юбочка": новый клип Ханумака угодил в огромный скандалВидео

15:35

У Шольца ответили на угрозу Медведева нанести ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлераВидео

15:35

Когда магнитные бури в апреле: готовимся спасать организм

15:26

Как вывести крота со двора: простые способы, которые помогут каждому дачнику

Реклама
15:20

"Война закончится осенью, дальше зайдут миротворцы НАТО": журналист назвал главную задачу УкраиныВидео

15:07

Путин может не дожить до Гааги, он дал приказ "устранить своих двойников" - СотникВидео

15:02

Украина в одностороннем порядке отдала РФ тяжелораненых и больных пленныхФотоВидео

15:02

Брюнетка-Брежнева зажгла в новом клипе на украинском языкеВидео

14:57

"Теперь будет хорохориться перед братвой": в Мариуполе был настоящий Путин - СотникВидео

14:48

Штраф за "разбросанные вещи": на Подолье скандал из-за наказания копами мамы трехлетки

14:48

Сенатор из Румынии "предложила" аннексировать часть Украины: в МИД дали жесткий ответВидео

14:34

Как стирать куртку в машинке: список "золотых" правил, которые должен знать каждый

14:19

Гороскоп на неделю 27 марта - 2 апреля 2023: Рыбам – судьбоносная встреча, Деве - проблемыВидео

14:09

Как правильно приготовить котлеты-полуфабрикаты: будут такими, как домашниеВидео

13:48

Юрист пояснил, когда легально можно не идти в военкомат с повесткой на рукахВидео

Реклама
13:17

Гороскоп Таро на неделю 27 марта - 2 апреля: Рыбам – трудный период, Тельцам – новое делоВидео

13:10

Неожиданное преображение: как выглядит Габриэль из сериала "Зена - королева воинов" сейчас

13:00

Как отбелить тюль от серости и желтизны: 5 способов с необычайным эффектом

12:56

Соловьев ополоумел из-за шутки Галкина насчет головы пропагандистки СкабеевойВидео

12:55

У Зеленского высмеяли бредни "малообразованного" Лукашенко насчет "урановых" снарядов НАТО

12:51

"Я шокирована": Сумская пристыдила Фарион, которая назвала судьбу Мариуполя "кармой мариупольцев"Видео

12:26

Гороскоп на завтра 25 марта 2023: Рыбам – недуг, Овнам – тяжелый выборВидео

12:25

Война закончится осенью, Путин до победы Украины не доживёт – Александр СотникЭксклюзив

12:21

ВСУ с начала большой войны получили 90 авто при содействии Favbet Foundation

12:20

"Это классическое поведение бандита": в РФ понимают, что Крым нужно будет отдать - ПодолякВидео

12:11

Медленные поставки западного оружия для ВСУ тормозят подготовку контрнаступления - Washington PostВидео

11:54

РФ может перегруппироваться и ударить снова: Москва хочет "стереть" Украину – Блинкен

11:45

Сын мэра Березани на Киевщине ударил военного на заседании горсовета: деталиВидео

11:00

Мика Ньютон прореагировала на возможный плагиат шведкой Loreen ее песни для Евровидения-2023Видео

10:51

Запад спешит завершить войну в Украине: таролог объяснила причинуВидео

10:46

"РФ должна стать маленьким, ничтожным государством": в ОП назвали цель Украины в войне

10:34

Что нужно поставить на стол 25 марта, чтобы весь год деньги в доме были: приметы и что нельзя делатьВидео

10:22

Растения будут пышно цвести: как применять сахар в качестве удобренияВидео

09:58

РФ ударила из ЗРК С-300 по Пункту несокрушимости в Константиновке: погибли 3 женщины-переселенки

09:58

В Ивано-Франковске СБУ задержала фанатку "русского мира", балдевшую от Кадырова с "Моторолой"ФотоВидео

Реклама
09:51

"Значит, надо идти до Львова": Медведев еще шире раскатил губу и объявил новые цели РФВидео

09:50

Переброска войск НАТО на Восток: эксперт оценил угрозу войны между РФ и АльянсомВидео

09:39

Российские мамочки охотятся за детьми Пугачевой в ИзраилеВидео

09:30

Фортуна наградила неслыханным счастьем и необычайным везением: женские имена со сказочной судьбойВидео

09:13

"Тянет, щемит, жжет": у женщины на Донетчине навсегда в шее застрял осколок снаряда враговВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 24 марта 2023: Овну – большие проблемы, Рыбам - кризисВидео

08:56

Оккупированную Горловку посетил "хлопок": прогремели взрывы и вспыхнул пожарВидео

08:23

"Если Путина свергнут, будет гражданская война": правозащитник сказал, почему в РФ "берегут" диктатораВидео

08:20

Си Цзиньпин хотел развить свой успех, а Путин его взял и обломалмнение

08:08

Пригожин пошел против Кремля: глава ЧВК "Вагнер" опроверг главные нарративы российской пропаганды

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять