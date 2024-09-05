Всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты через несколько месяцев - что произошло

Сатурн, вторая по величине планета Солнечной системы, с 2025 года будет выглядеть совсем иначе, поскольку люди на Земле не смогут увидеть его кольца.

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Кольца Сатурна исчезнут с планеты уже через несколько месяцев - что произошло / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

У астрономов осталось всего несколько месяцев, чтобы увидеть невероятные кольца Сатурна, прежде чем они исчезнут - но не навсегда. Планета, вторая по величине в Солнечной системе, вот-вот наклонится на бок по сравнению с орбитой Земли, что сделает ее знаковые кольца невидимыми для невооруженного глаза. Космический балет должен состояться в начале 2025 года, и они будут оставаться невидимыми по меньшей мере шесть месяцев, сообщает Mirror.

Такое явление происходит каждые 13 или 16 лет, поскольку кольца, ширина которых составляет 175 000 миль, настолько тонкие, что их невероятно трудно увидеть, когда Сатурн повернут к нам другой стороной. Хотя он будет выглядеть немного иначе, это не займет много времени, чтобы восстановить свой привычный вид.

Однако в 2018 году было обнаружено, что кольца исчезают с планеты. Наблюдения, сделанные "Вояджером" 1 и 2 десятилетия назад, показали, что их втягивает в Сатурн его гравитация. Дождь ледяных частиц отпадает понемногу.

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Хорошая новость заключается в том, что никому из жителей Земли не стоит беспокоиться о том, что они увидят странную бескольцевую планету, поскольку при нынешних темпах они исчезнут примерно через 100 миллионов лет.

Джеймс О'Донохью из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд отмечает, что по предварительным оценкам, этот "кольцевой дождь" сливает из колец Сатурна такое количество водных продуктов, которое могло бы заполнить бассейн олимпийского размера за полчаса.

"Только из-за этого вся система колец исчезнет через 300 миллионов лет, но добавьте к этому космический аппарат "Кассини", который измерил кольцевой материал, обнаруженный при падении на экваторе Сатурна, и кольцам осталось жить менее 100 миллионов лет. Это относительно немного, по сравнению с возрастом Сатурна, который составляет более четырех миллиардов лет", - указывает он.

Доктор О'Донохью добавил в прошлом году, что ученые пытаются выяснить, с какой именно скоростью они разрушаются. Сейчас исследования показывают, что кольца будут частью Сатурна еще несколько сотен миллионов лет.

"Это может показаться долгим сроком, но в истории Вселенной это относительно быстрая смерть. Нам может очень повезти, если мы окажемся рядом в то время, когда кольца будут существовать", - резюмировал он.

Сатурн имеет семь отдельных колец, которые состоят из льда, каменистых обломков и пыли. Их можно увидеть с Земли только в течение нескольких лет, а затем они исчезают из поля зрения.

Сатурн, "газовый гигант", как и Юпитер, является шестой самой отдаленной от Солнца планетой в нашей Солнечной системе. Он находится на расстоянии около 886 миллионов километров от Солнца и около 793 миллионов километров от Земли. Он также примерно в девять с половиной раз больше Земли.

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